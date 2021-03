Olympische Spiele in Tokio ohne ausländische Zuschauer

Zu den für den Sommer geplanten Olympischen Sommerspielen in Tokio und den anschließenden Paralympics werden wegen der Corona-Pandemie keine ausländischen Zuschauer zugelassen. Die Entscheidung sei "unvermeidlich" gewesen, sagte die Präsidentin des Organisationskomitees (OK) der Spiele in Tokio, Seiko Hashimoto, nach einer Video-Schalte mit Vertretern des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) und des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC) mit. "Es ist sehr enttäuschend und bedauerlich, aber wir mussten diese Entscheidung treffen." IOC und IPC hätten die Entscheidung "vollkommen respektiert und akzeptiert." Erstmals werden damit Olympische und Paralympische Spiele ohne ausländische Gäste ausgetragen.

"Wir teilen die Enttäuschung aller enthusiastischen Olympia-Fans aus aller Welt und natürlich der Familien und Freunde der Athleten, die zu den Spielen kommen wollten", sagte IOC-Präsident Bach. "Uns tut das sehr leid. Wir wissen, dass es ein großes Opfer für jeden ist."

Erstattung für Tickets, nicht für Unterkünfte

Rund 600.000 Olympia-Tickets sowie etwa 300.000 Eintrittskarten für die Paralympischen Spiele waren bereits an internationale Gäste verkauft worden. Auf Antrag soll das Geld für die Eintrittskarten zurückerstattet werden. Kosten für bereits gebuchte Flüge und Unterkünfte würden jedoch nicht übernommen, teilte OK-Geschäftsführer Toshiro Muto mit.

IOC-Präsident Thomas Bach bei der Video-Schalte mit OK-Chefin Seiko Hashimoto

Nach Angaben japanischer Medien werden auch keine freiwilligen Helfer aus dem Ausland für die Spiele zugelassen. Ursprünglich sollten rund 10 Prozent der etwa 80.000 Volunteers internationale Helfer sein.

Japaner mehrheitlich gegen Olympia

OK-Chefin Hashimoto hatte auf eine Entscheidung über ausländische Olympia-Fans noch vor Beginn des olympischen Fackellaufs am 25. März gedrängt. Das OK trug mit damit auch der aktuell eher olympiakritischen Haltung in der japanischen Bevölkerung Rechnung. Auch wenn der seit Januar geltende Corona-Notstand im Großraum Tokio an diesem Sonntag wegen sinkender Infektionszahlen aufgehoben werden soll, ist die Angst vor einer neuerlichen Verbreitung des Coronavirus durch das sportliche Mega-Ereignis weit verbreitet.

In einer Umfrage der Zeitung "Yomiuri Shimbun" Anfang März hatten sich 77 Prozent der Befragten gegen ausländische Zuschauer bei den Spielen ausgesprochen. Mehr als die Hälfte der Japanerinnen und Japaner sind aktuell dafür, die bereits um ein Jahr verschobenen Sommerspiele erneut zu verlegen oder sogar ganz abzusagen.

Wenig Olympia-Begeisterung in Tokio, stattdessen weit verbreitete Skepsis

Olympische Spiele komplett ohne Zuschauer?

Für das geplante Budget der Organisatoren ist der Ausfall bei den Ticket-Einnahmen ein Schlag ins Kontor. Hinzu kommen erhebliche Folgen für das Tourismus-Gewerbe, das auf viel Geld von Olympia-Gästen sowie die Werbewirkung gehofft hatte. 4,5 Millionen Eintrittskarten gingen bislang an japanische Käufer.

Ob Einheimische bei den Olympischen und Paralympischen Spielen von Tokio in die Arenen dürfen und wenn ja, unter welchen Bedingungen, soll bis Ende April entschieden werden. Die Kosten der Spiele in Tokio waren im vergangenen Jahr explodiert und liegen mit umgerechnet rund 12,6 Milliarden Euro schon jetzt mehr als viermal so hoch wie ursprünglich geplant.