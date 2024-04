Auf der Reise in das Gastgeberland der Olympischen Spiele 2024 darf das Feuer nicht erlöschen. Vor der Eröffnungsfeier in Paris sind noch Stationen auf der anderen Seite der Erde geplant.

Die in Griechenland entzündete olympische Fackel ist auf dem Weg nach Frankreich. Im Hafen von Piräus stach eine französische Delegation an Bord des historischen Dreimasters "Belem" mit der Flamme in See. Nach elftägiger Reise übers Mittelmeer soll sie in Marseille eintreffen, wo der Fackellauf fortgesetzt wird. Rund 100 Polizisten sollen das Feuer dabei schützen.

10.000 Fackelträger in 450 Städten

10.000 Fackelträger werden die Flamme durch 64 französische Territorien und 450 Städte tragen. Darunter sind keineswegs nur Ziele auf dem Festland: Auch in überseeischen Départements und Regionen wird das Feuer zu sehen sein. Die Überfahrt nach Marseille - in der Antike eine griechische Kolonie - ist also nur die erste Etappe übers Meer.

Im Hafen von Piräus war auch dieser Nachbau einer antiken Triere zu sehen, eines rudergetriebenen Kriegsschiffs, das an der Zeremonie teilnahm Bild: Louisa Gouliamaki/REUTERS

Nach zahlreichen Stationen von Südfrankreich bis zur Bretagne soll die olympische Fackel an Bord eines Mehrrumpfbootes für Hochseeregatten den Atlantik überqueren und Französisch-Guyana in Südamerika erreichen.

Bis nach Polynesien und in die Karibik

Auf dem Reiseprogramm stehen aber auch Neukaledonien und Französisch-Polynesien im Pazifik, zwischendurch noch die Insel La Réunion im Indischen Ozean, später Guadeloupe und Martinique in der Karibik. Erst dann geht es im Département Alpes-Maritimes im Südosten des französischen Kernlands weiter.

Tony Estanguet, ehemaliger französischer Olympiasieger im Kanuslalom und Cheforganisator der Spiele von Paris - er trug die Flamme an Bord der "Belem" Bild: Angelos Tzortzinis/AFP/Getty Images

Einen Abstecher nach Paris macht die olympische Flamme schon vor Beginn der sportlichen Großveranstaltung: am Nationalfeiertag, dem 14. Juli. Erst nach einigen Stationen im Umkreis der Metropole wird die Fackel am 26. Juli dort erneut ankommen. Bei der Eröffnungsfeier der Sommerspiele, die bis zum 11. August dauern werden, wird sie noch einmal auf dem Wasser fahren - wenn die Großveranstaltung wie geplant an den Ufern der Seine stattfinden kann.

Spyros Kapralos, Chef des griechischen Olympischen Komitees (links), hatte die Flamme am Freitag im Panathinaiko-Stadion in Athen an Estanguet übergeben Bild: Petros Giannakouris/AP/picture alliance

Die Flamme war am 16. April in einer Zeremonie im griechischen Olympia entzündet worden. Tony Estanguet, Präsident des Organisationskomitees für Paris 2024, hatte die Fackel am Freitag im Panathinaiko-Stadion in Athen übernommen, dem Ort der ersten Olympischen Spiele der Neuzeit im Jahr 1896.

jj/kle (dpa, afp, sid)