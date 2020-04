Olympiasieger Hartwig Gauder ist tot

Der deutsche Sporttrauertum Geher-Olympiasieger Hartwig Gauder. Er starb am Mittwoch im Alter von 65 Jahren nach einem Herzinfarkt, wie seine Ehefrau bestätigte. Gauder gewann als DDR-Leichtathlet 1980 bei den Olympischen Spielen in Moskau, die vom Westen boykottiert wurden, Gold über 50 Kilometer Gehen. Die Olympischen Spiele 1984 in Los Angeles verpasste er wegen des Boykotts durch die Ostblockstaaten. 1986 in Stuttgart wurde Gauder Europameister über 50 Kilometer,1987 in Rom Weltmeister. Außerdem holte er bei Großereignissen noch dreimal Bronze: bei Olympia in Seoul 1988, der EM 1990 in Split und der WM 1991 in Tokio. 1993 beendete Gauder seine erfolgreiche Karriere.

Erst künstliches, dann Spenderherz

Hartwig Gauder bejubelt seinen Sieg über 50 km Gehen in Moskau 1980

Zwei Jahre später wurde bei dem bis dahin kerngesunden einstigen Weltklasse-Athleten eine Einschränkung der Herzleistungsfähigkeit festgestellt.Die Ursache war eine bakterielle Infektion am Herzen. "Das war mein zweiter Geburtstag. Dafür empfinde ich eine tiefe Dankbarkeit", sagte Gauder einmal. "Deswegen stelle ich auch jedes Jahr am 30. Januar eine Kerze auf für alle Menschen,die sich bereit erklärt haben,Organe zu spenden." Wegen seiner Krankheitsgeschichte wurde Gauder häufig als"Olympiasieger mit den drei Herzen" bezeichnet.

In der "Hall of Fame" des deutschen Sports

Der Architekt war Mitgründer und Vorstandsvorsitzender des Vereins "Sportler für Organspende". Mit seinem Spenderherzen absolvierte Gauder 1999 den New-York-Marathon als Walker und bestieg 2003 Japans heiligen Berg Fuji. 2016 wurde der Geher in die "Hall of Fame" des deutschen Sports aufgenommen. "Hartwig Gauder war nicht nur eine Geher-Legende und ein großartiger Olympiasieger,sondern eine herausragende Persönlichkeit des Sports", sagte Jürgen Kessing, Präsident des Deutschen Leichtathletik-Verbandes(DLV).

sn/asz (dpa, sid)