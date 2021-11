Oliver Kalkofe ist ein deutscher Komiker, Satiriker und Schauspieler. Berühmt wurde er mit seiner medienkritischen Sendung "Kalkofes Mattscheibe", in der er das deutsche Fernsehprogramm aufs Korn nimmt.

In "Kalkofe's Media Meltdown" parodiert Oliver Kalkofe seit Anfang 2017 für die Deutsche Welle internationale Clips, nach dem Vorbild von "Kalkofes Mattscheibe", dem Comedyformat, in dem er sich seit 1994 über TV-Ausschnitte und PR-Videos lustig macht. 1996 erhielt er für die Sendung den Grimmepreis. Kalkofe spielte außerdem in den Edgar-Wallace-Parodien "Der Wixxer" (2004) und "Neues vom Wixxer" (2007) mit.