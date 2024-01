Monatelang ist Deutschlands erfolgreichster Tischtennisspieler an der Schulter verletzt und rutscht in der Weltrangliste weit ab. Mit dem Sieg beim WTT-Turnier in Doha meldet er sich im Januar 2024 in der Weltspitze zurück. Damit ist der achtfache Europameister im Einzel seinem großen Ziel einen Riesenschritt näher gekommen: Die Teilnahme an den Olympischen Spiele in Paris. Es wäre seine siebte.