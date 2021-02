Okwui Enwezor: Ein politisches Statement

Sein Vermächtnis: Letzte Ausstellung von Okwui Enwezor

Okwui Enwezor (1963-2019)

Enwezor war Anfang der 1980er Jahre nach New York gezogen. Dort studierte er Politikwissenschaften und beschäftigte sich mit Lyrik und Kunst. Er trat in der berühmten "Knitting Factory" mit eigenen Texten auf. Als Kurator arbeitet er zuerst am International Center of Photography in New York. Später wurde er als Künstlerischer Leiter von zahlreichen Großausstellungen weltweit berufen.

Autorin/Autor: Heike Mund