"Ocean Viking" darf in Sizilien anlegen

Nach elf Tagen auf dem Mittelmeer darf das Rettungsschiff "Ocean Viking" mit 294 Flüchtlingen an Bord in Sizilien anlegen. Wie die Organisation SOS Méditerranée mitteilte, wiesen die italienischen Behörden ihm den Hafen Pozzallo zu. Die "Ocean Viking" hatte die Menschen bei vier Rettungseinsätzen vor Libyen und Malta aufgenommen.

Unter ihnen befinden sich nach Angaben der Hilfsorganisation 49 Minderjährige, darunter ein drei Monate altes Baby. Eine hochschwangere Frau und ihr Mann waren am Sonntag bereits in Sicherheit gebracht worden. Vor der Erlaubnis, einen Hafen in Europa anzulaufen, sei ein Mann aus Verzweiflung ins Meer gesprungen. Er habe von den Helfern erneut gerettet werden müssen.

Spuren von Gewalt

Eine Verantwortliche des medizinischen Personals der "Ocean Viking" sagte in einer Videoaufzeichnung, einige der Flüchtlinge wiesen Spuren von Gewalt auf, die sie in Libyen erlitten hätten; dort drohen den Durchreisenden Folter und andere Menschenrechtsverletzungen. Andere seien auf der Überfahrt verletzt worden oder hätten chronische Leiden.

Jedes Jahr versuchen Zehntausende Flüchtlinge und Migranten, von Libyen in Nordafrika aus die 300 Kilometer weite Strecke nach Italien zurückzulegen. Das zentrale Mittelmeer ist nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) der gefährlichste Fluchtweg der Welt. Es gibt dort keine staatlich organisierte Seenotrettungsmission mehr. Lediglich die Schiffe privater Organisationen halten nach Flüchtlingen und Migranten Ausschau. Aktuell ist noch das deutsche Rettungsschiff "Sea-Watch 3" im Einsatz, das von der gleichnamigen Organisation betrieben wird.

Die IOM schätzt, dass auf der Wasserroute zwischen Nordafrika und Europa im vergangenen Jahr mehr als 1500 Menschen ums Leben kamen. Die Dunkelziffer dürfte laut Experten hoch sein.

jj/rb (afp, epd)