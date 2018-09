Nur die EURO 2024 kann DFB-Chef Grindel retten

Entscheidet sich an diesem Donnerstag das Schicksal von Reinhard Grindel als Chef des Deutschen Fußball-Bunds (DFB)? So viel dürfte feststehen: Sollte nicht Deutschland, sondern die Türkei am UEFA-Sitz in Nyon den Zuschlag für die Fußball-Europameisterschaft 2024 erhalten, dürfte Grindel nur noch schwer als DFB-Präsident zu halten sein. Schließlich hatte er sich schon nach seiner Wahl im April 2016 zum Nachfolger des wegen der Affäre um die WM 2006 zurückgetretenen Wolfgang Niersbach weit aus dem Fenster gelehnt. Die EM-Kandidatur, so Grindel damals, sei "das große Leuchtturmprojekt des DFB", das "den Fußball in Deutschland in eine Dynamik versetzen" werde. Und damit wurde die Bewerbung um die EURO 2024 auch Chefsache, Grindels Sache.

Hoffnungen nicht erfüllt

Von der großen Unterstützung des weltweit größten Sport-Einzelverbands für Grindel - der DFB-Bundestag wählte ihn damals mit 250:4 Stimmen - ist nicht mehr viel übrig geblieben, auch wenn er selbst das offenbar anders sieht. "Ich habe großen Rückhalt", sagte Grindel noch im August. Gestartet war der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete vor knapp zweieinhalb Jahren als großer Hoffnungsträger: Die Politik hoffte, dass einer der Ihren die WM-Affäre umfassend und seriös aufarbeiten würde. Die Vertreter des Amateurfußballs hofften, dass Grindel ihre Position im DFB gegenüber den Profiklubs stärken würde. Beide Erwartungen erfüllte der 57-Jährige bisher nicht. Und so holten ihn die Vorbehalte ein, die einige vor seiner Wahl geäußert hatten: Grindel habe "keinen Stallgeruch", hieß es damals. Er sei ein Fußball-"Laie" und ein "Ankündigungsweltmeister".

Schlechtes Krisenmanagement

Auch in der Affäre um die Bilder der Nationalspieler Mesut Özil und Ilkay Gündogan mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vor der WM machte Grindel keine gute Figur. Es gab zahlreiche Forderungen nach seinem Rücktritt, auch von Politikern in Berlin. Eine klare Linie Grindels war in der Aufarbeitung der Affäre nie zu erkennen. Erst preschte er als Kritiker vor ("Der Integrationsarbeit des DFB haben unsere beiden Spieler mit dieser Aktion sicher nicht geholfen."), dann gab er sich wieder gnädig ("Menschen können Fehler machen, und wir müssen das Maß wahren.").

Krisentreffen im Mai mit Bundestrainer Löw (l.), Özil (2.v.l.), Gündogan (2.v.r.) und DFB-Teammanager Bierhoff (r.)

Özils Attacke

Nach der WM-Blamage der Nationalmannschaft in Russland setzte Grindel Özil unter Druck. Die Fans, so der DFB-Chef damals, erwarteten "zu Recht" eine Antwort Özils auf die Fragen zu seinem Termin mit Erdogan. Özil lieferte eine Antwort, die Grindel nicht gefallen haben dürfte. Er trat nicht nur aus der Nationalmannschaft zurück, sondern beschwerte sich auch über die "schlechte Behandlung des DFB", insbesondere durch Grindel: "Während ich versuchte, Grindel mein Erbe, meine Herkunft und damit meine Gründe für das Foto zu erklären, war dieser vielmehr daran interessiert, über seine eigenen politischen Ansichten zu sprechen und meine Meinung herabzusetzen."

Nicht gerade diplomatisch

Während der Bewerbungsphase um die EURO 2024 machte sich Grindel offenbar auch unter einflussreichen Fußball-Funktionären nicht gerade Freunde. Nach Recherchen des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" bat Grindel FIFA-Präsident Gianni Infantino in einem Brief um Neutralität, nachdem sich dieser mit dem türkischen Präsidenten Erdogan getroffen hatte. Infantino, so der "Spiegel", habe sich überrascht und enttäuscht "über den Ton und den Inhalt" von Grindels Brief geäußert. Bei der UEFA schwärzte Grindel den niederländischen EM-Wahlmann Michael van Praag an, weil dieser die EM-Bewerbung der Türkei gelobt habe. Halb so wild, erklärte der DFB zu beiden Vorgängen. Die Sache mit Infantino habe Grindel im persönlichen Gespräch geklärt, und auch zwischen Grindel und van Praag gebe es "keine Uneinigkeit". Dennoch - dass der DFB gezwungen ist, das öffentliche Bild Grindels geradezurücken, spricht nicht für die diplomatischen Fähigkeiten des DFB-Chefs.

Lahm als potentieller Nachfolger?

Grindel mit EM-Botschafter Lahm (r.)

Muss Grindel wirklich gehen, wenn er den Kampf um die EM verliert? DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius verwies gegenüber der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" darauf, dass Grindel bis zum Bundestag im September 2019 gewählt sei. Aber, so Curtius weiter, "es ist leider normal, dass im Falle eines Misserfolgs wieder Struktur- und Personaldiskussionen geführt werden, auch wenn dies vielleicht nicht immer gerecht ist." Möglicherweise würde Grindel aber auch selbst die Reißleine ziehen, sollte sein "Leuchtturmprojekt" scheitern. Und selbst wenn Deutschland den Zuschlag für die EM 2024 erhält, kann sich Grindel angesichts der Vielzahl seiner Kritiker nicht sicher fühlen. Viele sehen bereits in EM-Botschafter Philipp Lahm einen potentiellen Nachfolger für den aktuellen DFB-Präsidenten, dem die Unterstützer ausgehen.