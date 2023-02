Nigeria: Frauen sorgen für Sicherheit

Kampf gegen Klischees

Peace Vigorous, mit 23 Jahren das jüngste Team-Mitglied, legt vor einem Job in einer Kirche letzte Hand an ihre Frisur. "Die Leute erwarten von Frauen, dass wir in der Küche stehen oder uns um unser Make-up kümmern", sagte Vigorous der Nachrichtenagentur Reuters. Ihr Security-Job ist für die Mitarbeiterinnen auch eine Möglichkeit zu zeigen, was Frauen in allen Bereichen der Gesellschaft leisten.