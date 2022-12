Niederlande: Wie Drogenbanden den Rechtsstaat an seine Grenzen bringen

Voller Hoffnung waren die Rechtsanwälte Peter Schouten und Onno de Jong und die Journalistin Saskia Belleman Anfang November in die Rechtbank Amsterdam gekommen, in das wichtigste Gerichtsgebäude der Stadt, um zu hören, wie es mit den Ermittlungen zum Tod ihres engen Freundes und Kollegen Peter R. de Vries weitergehen würde. Kurz vor Mittag entschied das Gericht, der Fall müsse Anfang kommenden Jahres neu aufgerollt werden - wegen neuer Beweise, die im Juli 2022 aufgetaucht waren, und wegen rechtlicher Probleme im Zusammenhang mit der Auswanderung eines an dem Fall beteiligten Richters.

Ein Sprecher der Familie von De Vries sagte, man sei dem Gericht zwar dankbar für den Versuch, die Schuldigen festzunageln. Der bisherige Prozess sei jedoch eine Tortur für die Familie gewesen. Auch die Anwälte und Belleman, Gerichtsreporterin der niederländischen Zeitung De Telegraaf, waren enttäuscht: "Der Gedanke, dass alles noch einmal gemacht werden muss, frustriert auch mich", sagte Belleman der DW. "Mir ist aber auch klar, wie unvermeidlich das ist, wenn es neue Verdächtige gibt, die uns mehr über die Ereignisse in jener Nacht sagen können, zum Beispiel, wer den Befehl zum Abdrücken gab."

Juristisches Chaos

Der Mord an dem renommierten niederländischen Kriminalreporter Peter R. de Vries im Juli 2021 schockierte das gesamte Land. Zum Zeitpunkt seines Todes besaß De Vries das Vertrauen von Nabil B., einem Kronzeugen im sogenannten Marengo-Prozess, einem aufwändigen Strafprozess gegen den niederländisch-marokkanischen Drogenboss Ridouan Taghi.

Peter R. de Vries wurde am 6. Juli 2021 in der Innenstadt Amsterdams auf offener Straße erschossen

Staatsanwälte, die im Fall De Vries ermitteln, vermuten Taghis Gang hinter dem Mord. "Alle sind von der Drogenbande eingeschüchtert - Polizei, Richter, Staatsanwälte", klagt Schouten im Gespräch mit der DW. Der 65-Jährige Strafverteidiger vertritt Nabil B. im Marengo-Prozess. Dies führe dazu, dass Staatsanwälte Informationen zurückhielten, um ihre Zeugen zu schützen, Strafverteidiger getrennte Verfahren für ihre Mandanten forderten und ein an dem Fall beteiligter Richter das Land verlassen habe. "Wegen dieses ganzen Drucks kam es zu Fehlern", sagt Schouten. "Aber wir müssen uns juristisch für solche Situationen wappnen, aus diesen Ereignissen lernen und entsprechende Gesetzesänderungen vornehmen."

Ist der niederländische Rechtsstaat in Gefahr?

Die Niederlande sind in der gesamten EU für Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit bekannt. Doch der Mord an De Vries und die Komplexität des Ermittlungsverfahrens haben Risse im niederländischen Rechtssystem offengelegt.

Schouten und sein Kollege Onno de Jong vertreten den Kronzeugen im Marengo-Prozess. Ihr erster Vorgänger Derk Wiersum wurde 2019 ermordet, der zweite legte das Mandat nieder. "Nachdem unser Kollege und Freund de Vries im Juli 2021 erschossen wurde, wurde unser Polizeischutz extrem verstärkt und umfasst jetzt Personenschützer und gepanzerte Autos. Wir beide stehen jetzt seit zweieinhalb Jahren unter diesem Polizeischutz und haben uns daran gewöhnt", erzählt Schouten der DW.

Italienische Verhältnisse an der Nordsee?

Solche Fälle sind "echt verrückt", meint Constanza, eine junge Italienerin, die in Den Haag lebt. "Überall werden die Niederlande als Paradebeispiel dafür betrachtet, wie Länder die Legalisierung von Drogen umsetzen können", sagt sie zur DW. Doch die liberale Gesetzgebung habe die Drogenmafia gedeihen lassen, so wie sie in ihrem Heimatland Italien gediehen sei. "Es öffnet einem die Augen für die Realität dahinter, wie die Niederlande zu einem Narco-Staat geworden sind. Es wurde nicht darauf geachtet, wie die Behörden im Justizsystem damit umgehen sollten."

Massive Polizeipräsenz ist während der Verhandlungstage im Marengo-Prozess erforderlich

Laut dem Global Organized Crime Index von 2021 ist die Kriminalitätsrate in den Niederlanden weiterhin nicht alarmierend. Unter 193 Staaten stehen die Niederlande an Stelle 107.Dem Index nach ist die Mehrzahl der kriminellen Netzwerke im Land in den Verkauf von Drogen auf der Straße, in Prostitution und in Waffenhandel verwickelt und konzentriert sich auf die Großstädte Amsterdam, Rotterdam und Den Haag.

Das ist einer der Gründe, warum Schouten weiterhin Teil des Marengo-Prozesses sein und organisierte Drogenbanden bekämpfen will, auch wenn er damit sein eigenes Leben in Gefahr bringt: "Ich konnte die Angst nicht ertragen, die in der Gesellschaft aufkam. In den Niederlanden und in Europa haben wir einen Rechtsstaat, der festlegt, wie wir gegen Kriminelle vorgehen und wie wir die Rechte der Menschen und von Verdächtigen garantieren. Deshalb ist meine Rolle als Rechtsbeistand in diesem Fall für mich wichtig", betont er.

"Mitten in Europa": Gewalt gegen Journalisten Amsterdam unter Schock Dienstagabend - mitten in Amsterdam. Der bekannte Kriminalreporter Peter de Vries verlässt ein TV-Studio und wird von Unbekannten niedergeschossen. Es gibt klare Hinweise, dass die organisierte Kriminalität hinter dem Anschlag steckt. Zwei Männer werden nur wenige Stunden nach der Tat festgenommen.

"Mitten in Europa": Gewalt gegen Journalisten Mitten in Europa! De Vries hatte über die organisierte Kriminalität in seinem Heimatland berichtet und war Berater eines Kronzeugen, der gegen einen international bekannten Gangsterboss aussagen soll. Vor einigen Jahren waren bereits der Bruder sowie der Anwalt des Kronzeugen Mordanschlägen zum Opfer gefallen. Nun kämpft de Vries von mehreren Schüssen getroffen in einem Amsterdamer Krankenhaus um sein Leben.

"Mitten in Europa": Gewalt gegen Journalisten Zwischen Hoffen und Bangen "So etwas kann doch mitten in Europa nicht passieren!" - das war die spontane Reaktion vieler Niederländer, die sich am Tatort einfanden und dort Blumen und Genesungswünsche niederlegten. Dabei ist de Vries nicht der erste Journalist, auf den in der Europäischen Union ein Mordanschlag verübt wurde.

"Mitten in Europa": Gewalt gegen Journalisten Wo "Demokratia" geboren wurde Vor drei Monaten erst, am 9. April, wurde der griechische Journalist Giorgos Karaivaz auf offener Straße im Athener Vorort Alimos erschossen. Zwei maskierte Personen auf einem Motorrad hatten insgesamt zehn Schüsse auf ihn abgefeuert. Auch Karaivaz war ein erfahrener Kriminalreporter, der über organisierte Kriminalität und über die Korruption unter griechischen Beamten berichtet hatte.

"Mitten in Europa": Gewalt gegen Journalisten Anschlag per Autobombe Die maltesische Investigativjournalistin Daphne Caruana Galizia hatte über Korruptionsfälle in der maltesischen Politik und Wirtschaft berichtet. Im Oktober 2017 wurde sie durch die Explosion einer Autobombe ermordet. Ein Mann wurde zu 15 Jahren Haft verurteilt, nachdem er sich schuldig bekannt hatte. Mutmaßlicher Drahtzieher war ein prominenter Geschäftsmann - er steht derzeit noch vor Gericht.

"Mitten in Europa": Gewalt gegen Journalisten Ermordet im eigenen Haus Der slowakische Investigativjournalist Ján Kuciak und seine Verlobte Martina Kušnírová wurden am 21. Februar 2018 von Auftragsmördern erschossen. Er hatte über Verbindungen slowakischer Politiker und Oligarchen zum organisierten Verbrechen, über Steuerhinterziehung und Korruption berichtet. Der Mord löste eine schwere Regierungskrise aus und führte zum Rücktritt des damaligen Premiers Fico.

"Mitten in Europa": Gewalt gegen Journalisten "Befreit die Medien!" 2015 wurde der polnische Journalist Łukasz Masiak in einem Bowling-Club erschlagen. Vor seinem Tod hatte er über Korruption, Drogenhandel, Umweltverschmutzung und willkürliche Verhaftungen berichtet. Polen steht wegen zunehmender Beschneidungen der Pressefreiheit in der Kritik. Im Bild sind Bürger zu sehen, die gegen einen neuen Schritt der polnischen Regierung gegen freie Medien protestieren.

"Mitten in Europa": Gewalt gegen Journalisten Ich bin Charlie. Januar 2015. Beim Terrorangriff auf die Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo in Paris wurden zwölf Menschen ermordet - darunter mehrere Journalisten und Karikaturisten. Hunderttausende protestierten danach weltweit unter dem Hashtag "Je suis Charlie" für die Meinungs- und Pressefreiheit. Beim Anschlag auf das Bataclan im November 2015 wurde der Musikjournalist Guillaume Decherf getötet.

"Mitten in Europa": Gewalt gegen Journalisten Türkischer Journalist in Berlin angegriffen Der Anschlag auf de Vries am Dienstag war nicht der jüngste Angriff auf Journalisten in Europa. Der türkische Erdogan-kritische Journalist Erk Acarer wurde nur einen Tag später von drei Männern vor seinem Haus in Berlin überfallen. "Ich bin mit Messer und Fäusten angegriffen worden“, twitterte er. Die Männer hätten ihm gedroht, wiederzukommen, falls er nicht mit dem Schreiben aufhöre.

"Mitten in Europa": Gewalt gegen Journalisten Reporter mit Grenzen? Nicht immer müssen Journalisten in Europa gleich um ihr Leben fürchten. Doch werden sie zunehmend an einer freien Berichterstattung gehindert - sei es durch aggressive Demonstranten oder durch restriktive Sicherheitskräfte, wie hier in Paris während einer Kundgebung gegen ein verschärftes französisches Sicherheitsgesetz.

"Mitten in Europa": Gewalt gegen Journalisten Nicht ideal, aber... Trotz unbestreitbarer Probleme bleibt die EU ein vergleichsweise sicherer Hafen für Journalistinnen und Journalisten. Hier leben auch zahlreiche nicht-europäische Medienschaffende, für die es in ihren Heimatstaaten wesentlich schwerer wäre, ihre Arbeit frei und ohne Angst auszuüben. Die Presse- und Meinungsfreiheit ist ein Eckpfeiler der Europäischen Union. Autorin/Autor: Burak Ünveren



Saskia Belleman beobachtet eine ähnliche Haltung unter Journalisten in den Niederlanden. "Meine Kollegen schreiben beharrlich über das organisierte Verbrechen und darüber, wie gefährlich und wie wichtig es ist, das organisierte Verbrechen zu bekämpfen. Aber wir sind alle vorsichtiger geworden", sagte sie der DW. "Einige unserer Kollegen stehen 24 Stunden am Tag unter Schutz, sieben Tage die Woche. Sie können ihre Arbeit nicht richtig machen, weil sie Tag und Nacht Begleitschutz haben. Das ist eine furchtbare Erfahrung, wie ein Leben unter einer Glasglocke. Beängstigend."

Den Niederlanden steht ein langer Weg bevor

Da der Fall de Vries Anfang 2023 neu verhandelt werden soll, haben die Anwälte Schouten und de Jong die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Beide betonen jedoch die Dringlichkeit, sowohl innerhalb der Niederlande als auch in Europa Lösungen zu finden, um Rechtsfehler zu korrigieren und Menschen vor Kriminalität zu schützen. Laut einem Europol-Bericht aus dem Jahr 2021 breitet sich das organisierte Verbrechen seit Jahren in der gesamten EU aus. 65 Prozent der in der EU aktiven Verbrecherbanden setzen sich aus Mitgliedern verschiedener Staatsangehörigkeiten zusammen.

Der Mordfall Peter R. de Vries wird an der Rechtbank Amsterdam verhandelt

Die niederländische Justiz- und Sicherheitsministerin Dilan Yesilgoz-Zegerius versichert der DW, dass die Niederlande mit anderen europäischen Ländern wie dem benachbarten Belgien kooperieren, um "den Kampf gegen das organisierte Verbrechen zu gewinnen". "In den kommenden Jahren investieren wir zusätzlich mehr als 700 Millionen Euro, um die Sicherheit des Systems und der Menschen zu verbessern, die im Kampf gegen das organisierte Verbrechen arbeiten, wie Anwälte, Journalisten und lokale Beamte und Verwaltungsangestellte", sagt Yesilgoz-Zegerius.

Doch es wird ein langer Kampf werden, meint Anwalt De Jong: "Das Verbrechen endet nicht mit einem Urteil. Ich denke, wir werden über Jahrzehnte damit zu tun haben und natürlich kämpft die Regierung dagegen an." Aber, mahnt De Jong, das Gleichgewicht in unserem Justizsystem müsse bewahrt werden: "Wer das Verbrechen hart bekämpft, muss sicherstellen, dass auch die Angeklagten und Verdächtigen das bekommen, was sie benötigen: eine gute Verteidigung."

Adaptiert aus dem Englischen von Phoenix Hanzo.