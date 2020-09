NHL-Star Leon Draisaitl als MVP ausgezeichnet

Leon Draisaitl ist offiziell der wertvollste Spieler der NHL-Hauptrunde. Der 24-Jährige wurde in der stärksten Eishockey-Liga der Welt als MVP mit der "Hart-Memorial-Trophy" ausgezeichnet. Bei der Wahl setzte sich der Angreifer der Edmonton Oilers gegen Nathan MacKinnon von der Colorado Avalanche und Artemi Panarin von den New York Rangers durch.

Der deutsche Nationalspieler gewann außerdem den durch die Spielergewerkschaft "NHLPA" verliehenen "Ted Lindsay Award" für den herausragenden Profi der regulären Saison. Auch diese Auszeichnung geht erstmals an einen deutschen Spieler.

Auf einer Stufe mit Nowitzki

"Das ist eine riesige Sache für mich", sagte Draisaitl. "Zugleich weiß ich, dass es so viele Menschen gibt, die mir geholfen haben, bis zu diesem Punkt zu kommen. Es gibt so viele Menschen, denen ich danken muss und die eine so große Rolle dabei spielen, sie bekommen nicht so viel Anerkennung. Ein riesiges Dankeschön an all diese Leute."

Der gebürtige Kölner ist neben dem ehemaligen NBA-Star Dirk Nowitzki der einzige deutsche Spieler, der in einer der vier großen nordamerikanischen Profiligen als wertvollster Spieler ausgezeichnet wurde. Nowitzki war in der Saison 2006/07 zum "Most Valuable Player" (MVP) der NBA gekürt worden.

Edmonton Oilers gegen Nashville Predators: Leon Draisaitl (2.v.r.) allein gegen alle

Draisaitl wurde vor dem zweiten Finalspiel um den Stanley Cup zwischen den Dallas Stars und Tampa Bay Lightning, das Tampa mit 3:2 für sich entscheiden konnte, geehrt. Er erhielt in der Abstimmung für die Hart-Memorial-Trophy von den stimmberechtigten Journalisten insgesamt 1.309 Punkte. MacKinnon erhielt 1.162 Punkte, Panarin 889.

Topscorer der Liga

Mit 110 Punkten (43 Tore, 67 Assists) war Draisaitl vor der Corona-Zwangspause Topscorer der Liga und erhielt nach dem Abbruch der regulären Saison als erster Deutscher die Art Ross Trophy als bester Punktesammler. In der Qualifikationsrunde für die Play-offs kam für Draisaitl und die Oilers jedoch das frühe Aus gegen die Chicago Blackhawks. “Er ist schon lange ein sehr guter Spieler, er hatte ein tolles Jahr und war großartig für uns - in allen Situationen", sagte Oilers-Superstar Connor McDavid über seinen Offensiv-Partner Draisaitl.

ck/dvo (sid, dpa)