Xiuhtezcatl Roske-Martinez

Xiuhtezcatl Roske-Martinez ist ein in den USA lebender Klimaaktivist sowie Jugendleiter der Umweltschutzorganisation Earth Guardians. Als er 15 Jahre alt war, sprach er bereits dreimal vor der UNO zum Thema Klimawandel. Als Musiker komponierte Martinez auch den Hip-Hop-Song "Speak for the Trees", der als Titelsong für die UN-Klimakonferenz 2015 ausgewählt wurde.