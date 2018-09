Neue Matterhorn-Seilbahn geht an den Start

Eine Weltreise mit der Seilbahn

Australien

Über einer Schlucht in den Blue Mountains pendelt die Luftseilbahn "Scenic Skyway" und bietet den besten Blick auf die Felsformation "Three Sisters" in Katoomba. Aus Respekt vor dem Kulturerbe der Aborigines wurde das Klettern an den Felsen verboten. Es sollen von ihrem Vater zum Schutz vor einem Monster in Stein verwandelte Mädchen sein.