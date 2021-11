Neue Gedenkstätte für NS-Opfer in Wien

Erinnern ist ein stetiger Prozess von Selektion. Was gehört erinnert, was kann vergessen werden? Und: Wer ist dafür zuständig? Wer entscheidet? Das Erinnern an den Holocaust ist Konsens der meisten EU-Länder, auch Österreich hat sich seit den 1990-er Jahren dieser Position angenähert - wenn auch unter erheblichen Krümmungen der rechtspopulistischen FPÖ, die von 2000 bis 2005 und 2017 bis 2019 Teil der Regierung war.

Auch der Entschluss zu der jetzt der Öffentlichkeit zugänglichen Shoah Namensmauern Gedenkstätte fiel in diese Zeit: Im Dezember 2018 gab der Bundeskanzler Sebastian Kurz die Gelder für die Gedenkstätte frei, die Regierung schulterte den Hauptteil, Bundesländer und Spenden steuerten den Rest bei. Die Gedenkstätte ist im Ostarrichi-Park gelegen, zentral in Wien, wenn auch nicht in unmittelbarer Nähe des Parlaments.

Erinnern, gedenken, würdigen

Es ist nicht die erste Gedenkstätte in der österreichischen Hauptstadt Wien: Auf dem Judenplatz steht seit dem Jahr 2000 ein Mahnmal der britischen Künstlerin Rachel Whiteread, ein Beton-Quader, der eine Bibliothek andeutet, mit einer großen Anzahl nach außen gekehrten Büchern - stellvertretend für die 64.000 Lebensgeschichten, die in den Konzentrationslagern brutal beendet wurden.

Das Mahnmal Aspangbahnhof wurde 2017 eröffnet. Stilisierte Bahngleise erinnern an die über 47.000 von hier Deportierten, von denen nur 1073 überlebten. In der zentralen Synagoge von Wien, dem Stadttempel, erinnern drehbare Schiefertafeln mit den Namen der Getöteten sowie eine abgebrochene Granitsäule an die Vernichtung durch die Nationalsozialisten.

Say their names

Nun also ein neues Mahnmal: 160 Platten aus indischem Granit, jeweils über zwei Meter hoch, die zusammen eine Ellipse bilden. In der Mitte ein grünes Oval, das zum Innehalten einlädt.

Die über 64.000 Namen wurden in jahrelanger Arbeit vom DÖW (Dokumentationsarchiv des österreichischen Wiederstands) zusammen getragen

Auf dem goldgelblichen, sehr haltbaren Granit eingeprägt sind über 64.000 Namen und Geburtsdaten. Wenn es nach dem österreichisch-kanadischen Künstler Kurt Yakov Tutter geht, sollen sie die Jahrhunderte überdauern. Über zwanzig Jahre lang hat der gebürtige Wiener sich für die Errichtung dieses Mahnmals eingesetzt. Die Einweihung erlebt er mit nun 91 Jahren.

Flucht vor den Nazis

Als 12-jähriger war Kurt Yakov Tutter dank des Muts seiner Mutter nur knapp den Nazis entkommen. 2018 schilderte er bei einer Pressekonferenz im österreichischen Bundeskanzleramt die Momente, als die Familie mitgenommen werden sollte. 20 Minuten gewährten die zwei Wehrmachtssoldaten seinen Eltern, um die Koffer zu packen, die Mutter reagierte entschlossen und versteckte die Kinder auf dem Dachboden.

Kurt Yakov Tutter bei einer Pressekonferenz 2018

"Ihr legt euch auf die Matratze und muckst euch nicht, sagte sie", erinnert Tutter. Sie hätten gehört wie Mutter und Vater verprügelt worden wären, aber weiter eisern über den Verbleib der Kinder schwiegen. Seine Eltern wurden deportiert und in Auschwitz ermordet, er floh mit seiner 5-jährigen Schwester nach Belgien, wo eine Familie die beiden versteckte. Später wanderte Tutter nach Kanada aus.

Im Chor europäischer Gedenkstätten

Wichtig war Tutter die Nennung der Namen, ganz in der Tradition der Halle der Namen in der Gedenkstätte Yad Vashem in Israel. Dies war in vorherigen Gedenkstätten ausgeblieben. Doch im Laufe der Entwicklung musste sich auch diese Gedenkstätte Kritik gefallen lassen. So werden Opfer der Sinti und Roma nicht namentlich genannt - im Gegensatz zu der im September 2021 eröffneten nationalen Gedenkstätte in den Niederlanden, dem Holocaust Namenmonument in Amsterdam.

Blinde Flecken

Die österreichische Tageszeitung "Der Standard" deckte auf, dass die mit Rohbauarbeiten am Mahnmal beauftragte Firma Mörtingerbau während der NS-Zeit jüdische Zwangsarbeiter beschäftigt haben soll. Während Wien nach den Deportationen im Oktober 1942 offiziell als "judenfrei" erklärt wurde, wurden wenige Monate später ungarische Juden zur Zwangsarbeit nach Österreich geschickt. Mörtingerbau war laut "Standard" eine jener Firmen, die laut historischen Quellen Männer, Frauen und auch Kinder mit der Herstellung von Ziegeln und Trümmerbeseitigung beschäftigten.

Der damalige Eigentümer Franz Mörtinger war zwar nicht Mitglied der NSDAP, doch der Fall zeigt, dass auch in Österreich Unternehmen in die Pflicht genommen werden, ihre NS-Vergangenheit aufzuarbeiten und offen zu legen, vor allem wenn sie am staatlichen Gedenken mitwirken.

Attacken auf Portraits von Holocaust-Opfern Mit Messern zerschnitten Die mehr als 200 Bilder der Ausstellung zeigen Juden, Sinti und Roma und andere, die das Nazi-Regime verfolgte. Sie sind Teil der Ausstellung "Gegen das Vergessen". Seit Anfang Mai sind die Werke im Stadtzentrum von Wien zu sehen. In der Nacht nach der Europawahl wurden einige Bilder von Unbekannten attackiert.

Attacken auf Portraits von Holocaust-Opfern Ausstellungsmacher entsetzt Der deutsch-italienische Fotograf und Ausstellungsmacher Luigi Toscano hatte über ein Jahr lang Zeitzeugen getroffen, die heute in Deutschland, den USA, der Ukraine, Israel und Russland leben. Nach den Attacken zeigte er sich entsetzt. Via Facebook fragte er: "Österreich, was ist los mit dir?"

Attacken auf Portraits von Holocaust-Opfern Schnelle Reaktion der Zivilgesellschaft Nur wenige Stunden nach der Tat starteten mehrere Organisationen, unter anderem die Muslimische Jugend Österreich, einen Aufruf, die Bilder zu reparieren und zu bewachen. Die Porträts konnten von zahlreichen Freiwilligen innerhalb weniger Stunden wieder zusammengenäht werden.

Attacken auf Portraits von Holocaust-Opfern Nicht die erste Attacke Das Ergebnis der Rettungsaktion kann sich sehen lassen: Nur noch die roten Linien auf dem Bild lassen das Ausmaß der Attacken erahnen. Vor dem jüngsten Angriff war es bereits zu zwei Zwischenfällen gekommen. Zwei Tage nach dem Start der Ausstellung wurden mehrere Fotos mit einem Messer zerschnitten. Die Schäden waren allerdings geringer als im jüngsten Fall.

Attacken auf Portraits von Holocaust-Opfern Rund um die Uhr vor Ort Die Bilder, die auf öffentlichen Plätzen und in Parkanlagen zuvor bereits in 13 Städten installiert wurden, sollen in Wien nun rund um die Uhr bewacht werden. Nachts sind mehrere Wiener muslimischen Glaubens vor Ort. Sie wollen im islamischen Fastenmonat Ramadan auch für ihre Gesellschaft etwas Gutes tun - und nutzen die Gelegenheit auch zum gemeinsamen Fastenbrechen.

Attacken auf Portraits von Holocaust-Opfern "Wir stehen Wache" Bis zum Ende der Ausstellung Ende des Monats wollen neben jungen Musliminnen und Muslimen auch die Organisation "Young Caritas" und das Künstlerkollektiv "nesterval" vor Ort bleiben, um die Bilder vor Angriffen zu beschützen. Bei der Mahnwache auch dabei: Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (3.v.r.). Er bedankte sich bei den Helfern und sprach von einem "schönen Zeichen der Zivilgesellschaft".

Attacken auf Portraits von Holocaust-Opfern Gemeinsam gegen Antisemitismus Alice Uhl leitet die Young Caritas in Wien. Uhl ist hin- und hergerissen. Einerseits ist sie überwältigt von der Hilfsbereitschaft. Gleichzeitig schämt sie sich für die Schändung der Bilder: "Die Ausstellung wurde in keinem Land so oft angegriffen und noch nie derart beschädigt wie in Wien. Das geht nicht! Mir ist wichtig, dass wir gemeinsam hier sind, um ein Zeichen dagegen zu setzen."

Attacken auf Portraits von Holocaust-Opfern Immer mehr Besucher Wenigstens ein Gutes hatten die Attacken: Die Ausstellung zieht jetzt, durch die Anwesenheit der Wiener, die sie bewachen und durch die mediale Präsenz immer mehr Besucher an. Ausstellungsmacher Toscano hat schon die nächsten Ausstellungsorte im Blick: Nachdem die Portraitreihe schon in Berlin zu sehen war, werden die Fotos nun auch auf öffentlichen Plätzen in der Ukraine und den USA ausgestellt. Autorin/Autor: Nermin Ismail



Antisemitismus und Corona-Leugner

Das Gedenken soll auch der Sensibilisierung gegenüber dem wieder erstarkenden Antisemitismus in Österreich dienen. Die Meldestelle der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) verzeichnete in der ersten Hälfte von 2021 562 antisemitische Vorfälle, so viel wie im gesamten Jahr 2020. Die Corona-Pandemie könne zu diesem Vorschub beigetragen haben, wie antisemitische Insignien auf Demonstrationen von Corona-Leugnern oder auch Vergleiche von Opfern der Nationalsozialisten mit Opfern des behaupteten "Staatsterrors" in der Pandemie nahe legen. Verschwörungstheorien und Antisemitismus sind häufige Paarungen, auch in Deutschland.

Zum großen Gedenkjahr 2018, bei dem Österreich unter anderem den "Anschluss" Österreichs an das Deutsche Reich 1938 in den Fokus stellte, wurde eine große Antisemitismus-Studie durchgeführt. Die erhobenen Umfrageergebnisse belegen, dass bei rund 30 Prozent der Befragten eindeutige Indizien für latenten Antisemitismus vorlagen.

Bei der Weiterführung der Studie 2020 wurden insbesondere auch Corona-spezifische Verschwörungsmythen untersucht: Die Ergebnisse zeigen, dass eine hohe Neigung zu Verschwörungsmythen Hand in Hand mit stark ausgeprägten antisemitischen Einstellungen geht. Der Aussage "Eine mächtige und einflussreiche Elite (z.B. Soros, Rothschild, Zuckerberg …) nutzt die Corona-Pandemie, um ihren Reichtum und den politischen Einfluss weiter auszubauen" stimmen beispielsweise 59 Prozent der Befragten mit hohem Hang zu Verschwörungstheorien zu.

Moralischer Prüfstein

In einer Zeit, in der zwar die Kontinuitäten von ehemaligen Tätern in Politik und Gesellschaft gebrochen sind, aber die letzten Menschen sterben, die aus eigener Erfahrung von den Grauen der Konzentrationslager berichten können, sieht sich eine neue Generation von Österreichern mit den Fragen und dem Gedenken an diese tiefsten menschlichen Abgründe konfrontiert. 64.000 Namen Ermordeter auf langlebigem Granit lassen das nicht vergessen.