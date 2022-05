DW Nachrichten

Neubeginn – Eine ukrainische Familie in Berlin

Über eine halbe Million ukrainische Geflüchtete sind inzwischen in Deutschland angekommen. So auch Anna und ihre Mutter Sascha. Sie flohen aus ihrer Heimat Tschernihiw und versuchen jetzt, in Deutschland ein neues Leben zu beginnen – was viele Herausforderungen mit sich bringt.