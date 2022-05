Neuanfang - eine ukrainische Familie in Berlin

Anna geht noch zur Schule, Sascha hat in einem Callcenter gearbeitet. Sie stammen aus Tschernihiw an der Grenze zu Belarus - die Stadt wurde vom ersten Tag an bombardiert. Jetzt leben sie in Deutschland, sind untergekommen bei einer Familie in Berlin. Schule, Sprache, Job: Viele Herausforderungen müssen sie jetzt meistern. Wir haben sie bei ihren ersten Schritten begleitet. Eine Reportage von Tessa Walther