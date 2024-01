Nemanja Rujevic

Der 1987 Geborene hat Journalismus in Belgrad studiert, der Hauptstadt Serbiens. Seit 2009 arbeitet er als Redakteur, Autor und Reporter für DW Serbisch in Bonn. Zudem ist er Deutschland-Korrespondent der serbischen Wochenzeitung Vreme und schreibt Kolumnen für die serbische Tageszeitung Danas.

An Deutsche Welle schätzt Nemanja vor allem die vielen engagierten Kollegen aus der ganzen Welt. Dieses Alleinstellungsmerkmal ermögliche DW, über Ereignisse und Entwicklungen in Politik, Wirtschaft, Kultur oder auch Sport zu berichten, die in anderen Medien nicht vorkommen, sagt er.