Neapel-Stürmer Osimhen zeigt Eintracht Frankfurt die Grenzen auf

Es schien, als würde Victor Osimhen in der Luft verharren können. Der nigerianische Angreifer des SSC Neapel war hochgesprungen, um eine wirklich hohe Flanke per Kopf zu verwandeln. Und irgendwie schaffte er es, die Stirn hinter den Ball zu bekommen und diesen in Richtung der Tormaschen des Frankfurter Tores zu befördern.

Diese außergewöhnliche Aktion des 24-Jährigen war der Anfang vom Ende der Frankfurter Träume von der Champions League in der laufenden Saison. Mit einem deutlichen 0:3 (0:1) - auch den zweiten Treffer der Neapolitaner erzielte Osimhen - unterlag die Eintracht in Neapel und schied damit im Achtelfinale der europäischen Königsklasse aus. Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner hatte bereits das Hinspiel zuhause mit 0:2 verloren. Den dritten Treffer für die Italiener steuerte Piotr Zielinski bei.

Neben den sportlichen Aus für die Eintracht liegt über der Partie ein weiterer dunkler Schatten, weil sich eigens angereiste Fans aus Frankfurt in der Innenstadt Neapels Schlachten mit der Polizei und wohl auch mit Neapel-Ultras geliefert haben.

Viele Interessenten aus Europa

Für Osimhen geht es indes weiter in diesem Wettbewerb, in dem er seinen Marktwert noch weiter steigern wird. Clubpräsident Aurelio De Laurentiis hatte bereits angekündigt, dass er sich Offerten anderer Klubs ohnehin erst ab einem Einstiegswert ab 100 Millionen Euro gerade einmal vorsichtig anhören wolle. Nach oben bestehen keine Grenzen. Aber ist der Nigerianer diese gigantische Summe wert?

Zumindest die jüngsten Zahlen sprechen für Osimhen. In der italienischen Liga, der Serie A, hat er in 22 Spielen 19 Tore erzielt. In der Champions League sind es drei Treffer in fünf Partien. Und der Angreifer hat sein volles Potenzial noch nicht ausgeschöpft. Finanziell potente europäische Großklubs wie Manchester United, Real Madrid oder der FC Liverpool sollen bereits Interesse zeigen.

Beim VfL Wolfsburg absolviert Victor Osimhen (vorne) nur 14 Bundesligaspiele

Die Entwicklung wird auch beim VfL Wolfsburg aufmerksam verfolgt. Dort stand Osimhen schließlich unter Vertrag. Im Januar 2017 war der Angreifer allerdings gerade einmal 18 Jahre alt, als er in seine neuen europäischen Heimat kam. Zuvor war er gerade mit der U17-Nationalmannschaft Nigerias Junioren-Weltmeister geworden. Beim VfL hatten sie, auch wegen der großen internen sportlichen Probleme, keine Verwendung für den jungen Mann. Seine Bilanz war auch alles andere als überzeugend: kein Tor, keine Vorlage in nur 16 Pflichtspielen. Aber das riesige Talent hatten die Experten weder dort noch irgendwo sonst in der Bundesliga erkannt. "Im Nachhinein ist es natürlich kein guter Move gewesen", sagte der damalige VfL-Manager Jörg Schmadtke.

Massiv unterschätzter Stürmer

Schmadtke lieh Osimhen zum RSC Charleroi mit einer Kaufoption von 2,5 Millionen Euro aus. Die Belgier kauften den Angreifer nach einem Jahr und verkauften ihn sofort weiter für rund 22 Millionen an den OSC Lille. Ein weiteres Jahr später ging Osimhen für 70 Millionen Euro und rund zehn Millionen Euro Boni zum SSC Neapel, den er nun mit sehr großer Wahrscheinlichkeit zum ersten Meistertitel seit 33 Jahren schießen wird. Sein Vertrag läuft im Sommer 2025 aus, aber wohl niemand am Fuße des Vesuvs glaubt daran, dass Osimhen die gesamte Laufzeit im Klub von Vereinslegende Diego Maradona bleiben wird. Der kommende Sommer scheint nahezu perfekt für einen Wechsel zu sein.

"Maradona ist der größte Fußballer aller Zeiten. Das Feld zu betreten, auf dem er Geschichte geschrieben hat, war unglaublich für mich. Ich glaube, es gibt kein besseres Gefühl", sagte er kürzlich. Die Fußballwelt wird gespannt darauf sein, auf welchem Rasen einer der lange Zeit wohl am meisten unterschätztesten Spieler künftig seine vielen Tore erzielen wird.