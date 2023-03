Schwere Fan-Ausschreitungen in Neapel

Hooligans warfen am Mittwochnachmittag Gegenstände wie Tische, Stühle und Feuerwerkskörper in Richtung der Einsatzkräfte. Wie auf Videos zu sehen war, wurde ein Polizeiauto in Brand gesetzt. Laut Medienberichten attackierten Frankfurter Ultras die italienische Polizei.

Zuvor waren einige Hundert Frankfurter gemeinsam durch die süditalienische Stadt gezogen, dabei blieb es zunächst noch ruhig. Die Präfektur von Neapel hatte Fans aus Frankfurt schon vorher den Einlass zum Stadion für die Partie am Abend verboten. Die darüber empörte Eintracht verzichtete auf das Kontingent an Gästetickets und rief ihre Anhänger auf, nicht nach Neapel zu kommen. Trotz des Appells reisten einige Hundert Frankfurter Fans nach Italien.

Einige hundert Fans von Eintracht Frankfurt ziehen zunächst friedlich gemeinsam durch Neapel

Polizeiauto brennt aus

Am Abend bestätigten sich die Befürchtungen der Behörden: Nachdem ein Fan-Marsch vom Hafen in die Innenstadt noch weitgehend ohne Zwischenfälle verlaufen war, eskalierte die Situation vor Einbruch der Dämmerung. Videos zeigten unter anderem, wie vermummte Hooligans den Außenbereich eines Lokals verwüsteten. Auf der zentralen Piazza del Gesù zündeten die Randalierer Leuchtraketen und schossen diese auch gegen Läden in der Nähe. Auf einer Zufahrtsstraße zu dem Platz wurde ein Polizeiauto angezündet und brannte aus.

Es dauerte eine Weile, bis die Polizei die Lage in den Griff zu bekommen schien. Die Einsatzkräfte schafften es, die Ultras in Busse zu stecken und von der Innenstadt zurück in das Hafenviertel zu ihrem Hotel zu bringen. Medienberichten zufolge wurden die Busse dabei von Napoli-Fans mit Steinen und Flaschen beworfen.

