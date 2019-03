NBA: Dirk Nowitzki überholt Wilt Chamberlain

Die erfolgreichsten Korbjäger der NBA

Kobe Bryant (33.643 Punkte)

Nicht viele Basketballer bewegten sich auf dem Parkett so elegant wie Kobe Bryant. Der Point Guard der L.A. Lakers, der als Sohn eines US-Basketballprofis in Italien aufwuchs, war eine treue Seele: Seit 1996 spielte er in der NBA, immer für die Lakers. Er führte sein Team zu fünf Titeln. Mit 37 Jahren zwickte der Rücken und nach 20 Saisons war im April 2016 Schluss für den Lakers-Star.