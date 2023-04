Nahost: Die ewigen Skandale um Ramadan-TV-Serien

Die Aufregung ist mittlerweile eine Art Feiertagstradition. Die islamische Fastenzeit dauert einen Monat, und währenddessen gibt es jedes Jahr mindestens eine heftige Kontroverse um eine der beliebten Ramadan-TV-Serien. In jüngster Vergangenheit sind deswegen Botschafter einbestellt worden, Geistliche haben darüber gepredigt und Aktivisten protestiert. Der diesjährige Ramadan ist keine Ausnahme.

Der tunesische Bildungsminister hat bereits gefordert, dass die tunesische Produktion "Fallujah" aus dem Programm genommen wird. Sie zeigt die dunkle Seite der Schulzeit, inklusive Drogenhandel und Schülern, die eine Lehrerin schlagen. Zwei Anwälte versuchen, eine gerichtliche Verfügung gegen die Serie zu erwirken.

Werbung ist alles: Plakate für Ramadan-Fernsehserien in Kairo, Ägypten

Im Irak wurde das Historiendrama "Muawiya" verboten. Muawiya war einer der frühen Kalifen und bedeutender Herrscher der islamischen Geschichte. Die TV-Serie zeigt den innerislamischen Krieg, der zur Spaltung in Sunniten und Schiiten führte. Ebenso erging es der irakischen Produktion "Al Kasser". In diesem Fall sorgten Regierungsmitglieder für die Absetzung, weil die Historienserie die Führer der südirakischen Stämme als primitive Tyrannen proträtiere, besessen von Sex und Macht.

Eine Überraschung ist das nicht. Die Skandale gehören mittlerweile genauso zum Ramadan wie die beliebten Soaps.

Ramadan: Feiern und Fernsehen

Gläubige Muslime dürfen während des Ramadans tagsüber nicht essen und trinken. Nach Sonnenuntergang jedoch öffnen die Restaurants und die Familien treffen sich zum Fastenbrechen. Das stellt den üblichen Tagesablauf auf den Kopf. Die Menschen bleiben lange wach und zu den beliebtesten Aktivitäten gehört, nach dem Essen gemeinsam die neueste Folge der jüngsten Fernsehserie zu schauen. Die Ausstrahlung der Episoden beginnt und endet oft mit dem Fastenmonat, und jeden Abend - spätestens aber jeden zweiten oder dritten - gibt es eine neue Episode.

"Ramadan ist nicht nur eine Zeit des Fastens und der Besinnung, es ist auch der Höhepunkt des Fernsehkonsums und eines geänderten Freizeitverhaltens", sagt Joe Khalil, Medienwissenschaftler an der Northwestern University in Katar. Eine von Netflix 2018 beauftragte Umfrage ergab, dass der Fernsehkonsum in der Region während des Ramadan um 80 Prozent steigt und die Primetime sich auf die Zeit zwischen zwei und fünf Uhr morgens verschiebt. Andere Untersuchungen zeigen, dass Werbung in den Ramadan-Soaps der Satellitenkanäle das Dreifache des üblichen Preises kostet.

Ägypten war lange das arabische Hollywood: Roter Teppich beim Cairo International Film Festival

Darum gibt es Ramadan-TV-Serien für jeden Geschmack - Kriegsdramen und Abenteuergeschichten, Agenten und augenzwinkernde Gauner, Sternenköche, Spielshows und Comedy.

Skandale: Vorhersehbar und wenig überraschend

Experten haben eine klare Vorstellung davon, warum es regelmäßig vorhersehbare Skandale um diese Serien gibt. Ramadan ist ein religiöses Ereignis und für viele Gläubige passen dazu keine umstrittenen sozialen Themen. Es schauen auch viel mehr Menschen zu als sonst.

Vor allem aber liegt es an der wachsenden Konkurrenz der Produzenten. Weil seit den frühen 2000er Jahren etliche arabische Satellitenkanäle entstanden sind, stehen diese nun unter erhöhtem Druck, die von ihnen produzierten Serien beim Ramadan-Publikum ganz nach vorn zu bringen.

Ramadan in Nahost im Schatten der Gewalt

"Wenn wir uns die Zuschauerkommentare anschauen, dann ist die häufigste Kritik: 'Das wiederholt sich' oder 'Das kennen wir schon'", sagt Ahmad Hayat, Journalistik-Professor an der University of Tennessee, USA, der über Kuwaits Ramadan-Serien geforscht hat. "Wenn Sie da keinen Biss haben, wenn Sie nicht die besten Geschichten haben oder das entscheidende Detail, das Sie von den anderen Kanälen unterscheidet - dann landen Sie nicht ganz vorne. Dann überleben Sie nicht."

Ramadan-Serien senden auch politische Signale

Der Versuch, für jeden etwas zu bieten, erhöht das Risiko, dass Einzelne sich angegriffen fühlen. Das gilt auch für die subtilen - und manchmal auch nicht subtilen - politischen Botschaften. Die meisten Produktionsfirmen und Satellitenkanäle im Nahen Osten haben irgendeine Verbindung zu Politikern, ebenso wie zur staatlichen Zensur bzw. zur staatlichen Unterstützung. Sie versuchen, sich dementsprechend zu verhalten. Das ist nicht anders als bei Filmen aus Hollywood oder China, die oft patriotische Ideale spiegeln und fremde Widersacher als besonders böse hinstellen. Arabische Produktionen müssen austarieren, was ihre jeweilige Regierung und ihr Publikum zulassen.

Geschichten erzählen hat Tradition: Ein Hakawati, ein Geschichtenerzähler in Damaskus im Ramadan

So zeigt eine neue Serie des saudischen Konzerns MBC das koloniale Erbe des Osmanischen Reiches im Nahen Osten. Die türkischen Figuren in "Safar Barlik" kommen dabei nicht gut weg. Die Unterhaltungsserie könnte demnächst sehr reale diplomatische Folgen haben, warnt Kareem Shaheen, ehemaliger Nahostkorrespondent beim US-amerikanischen "New Lines Magazine".

Jede Werbung ist gute Werbung

Branchenbeobachter vermuten, dass der wachsende Konkurrenzdruck dazu führt, dass der Skandal in manchen Werbekampagnen bereits geplant ist. Da Ramadan-Serien so prominent sind, lassen viele Produktionsfirmen vorab den Hintergrund aller Beteiligten überprüfen. Das beinhaltet deren politische Vorlieben, welche Kleidung sie bei gesellschaftlichen Ereignissen tragen und was sie in den Sozialen Medien posten. Die Produzenten wissen also bereits, welche Schauspieler oder Regisseure Kontroversen auslösen könnten.

"Produzenten sind versiert darin, mit Skandalen umzugehen oder sie zu instrumentalisieren", erklärt Medienexperte Joe Khalil. "Das Wichtigste ist, das Publikum in den ersten Episoden zu fesseln. Wenn ihnen das gelingt, werden die Zuschauer mutmaßlich bis zum Ende des Monats dabeibleiben."

Weltweit feiern Muslime das Fest des Fastenbrechens Vorbereitungen zum Fest Der islamische Fastenmonat Ramadan endet mit Eid al-Fitr, dem dreitägigen Fest des Fastenbrechens, auf Deutsch meistens Zuckerfest genannt. Dieses Jahr beginnt das Fest am 1. oder 2. Mai - je nachdem, wann die neue Mondsichel im zehnten Monat des islamischen Kalenders (Schawwal) zu sehen ist. Je nach Region kann sich das zeitlich unterscheiden.

Weltweit feiern Muslime das Fest des Fastenbrechens Farbenfrohe Abreise In Bangladesch machen sich Millionen von Stadtbewohnern auf, die Stadt zu verlassen, um mit ihren Familien in den Städten und Dörfern Eid al-Fitr zu feiern - das neben dem Opferfest wichtigste Fest im Islam. Hier strecken sich Reisende aus Dhaka auf dem Dach einer überfüllten Fähre aus, die die Hauptstadt Bangladeschs verlässt.

Weltweit feiern Muslime das Fest des Fastenbrechens Auszug aus Jakarta Auch in Indonesien warten die Menschen auf Züge, die sie aus der Hauptstadt Jakarta hinaus bringen. Eid al-Fitr ist eine Zeit, in der die Familien zusammenkommen, sich untereinander besuchen, gemeinsam essen und trinken und die Kinder beschenken. In Indonesien leben weltweit die meisten Muslime.

Weltweit feiern Muslime das Fest des Fastenbrechens Feiertagsansturm auf die Insel Sulawesi In Indonesien ist Eid al-Fitr der betriebsamste Feiertag überhaupt. Voraussichtlich werden sich dieses Jahr ungefähr 85 Millionen Indonesier auf den Weg aufs Land machen - auf Fähren und in Zügen und Flugzeugen. Da die COVID-19-Fälle zurückgegangen und die meisten Reisebeschränkungen aufgehoben sind, haben die Behörden dieses Jahr die einwöchigen Festlichkeiten wieder erlaubt.

Weltweit feiern Muslime das Fest des Fastenbrechens Aufschwung für die lokale Wirtschaft Eid al-Fitr ist auch eine Gelegenheit, sich zu präsentieren. Viele Gläubige kaufen und tragen während der Festlichkeiten neue Kleidung oder Schmuck. Viele lokale Geschäfte stellen sich besonders auf die Zeit rund um das Fest ein - wie hier zum Beispiel auf einem Markt in Kolkata im Osten Indiens. Die Einzelhändler rechnen fest mit diesen Umsätzen.

Weltweit feiern Muslime das Fest des Fastenbrechens Feiern im Schatten des Konflikts In Idlib, im Nordwesten Syriens, bereiten sich Marktverkäufer ebenfalls auf ein reges Geschäft rund um Eid al-Fitr vor. Sie bieten beispielsweise Trockenfrüchte, Gewürze und Süßigkeiten feil. Während des Festes tauschen Familien und Freunde normalerweise Geschenke aus. Nach Jahren des Konflikts und der Vertreibung bemühen sich viele Familien in Syrien um die Aufrechterhaltung traditioneller Feste.

Weltweit feiern Muslime das Fest des Fastenbrechens Köstliche Delikatessen in Jordanien Nach einem Monat täglichen Fastens von der Morgendämmerung bis Sonnenuntergang ist es wenig verwunderlich, dass sich das Fest des Fastenbrechens hauptsächlich ums Essen dreht. Hier in der jordanischen Hauptstadt Amman bereitet ein Verkäufer Kunafa zu, ein regional typisches sirupartiges Dessert, das aus Käse besteht und mit Früchten, Nüssen, Schokolade und Sahne belegt wird.

Weltweit feiern Muslime das Fest des Fastenbrechens Süßigkeiten in Gaza Gebäck, das mit Datteln, gemischten Nüssen oder einer Mischung aus Honig und Sesamsamen gefüllt ist, ist eine weitere Köstlichkeit, die im Nahen Osten zum Fastenbrechen gereicht wird. Zum Backen der Kekse, Kakh genannt, kommen viele Familien schon vor den Festlichkeiten zusammen, wie hier in Gaza.

Weltweit feiern Muslime das Fest des Fastenbrechens Fürsorge für die Armen Eines der Schlüsselelemente des Zuckerfestes ist das Konzept Zakat al-Fitr. Dabei spenden wohlhabendere Muslime Geld oder Essen an Bedürftige, damit auch diese an den Festlichkeiten teilnehmen können. Hier bereitet ein Verkäufer in Indonesien Geld vor: Die Indonesier wechseln üblicherweise Geldbeträge in Päckchen mit kleineren Stückelungen, die sie dann an ihre Familien verschenken.

Weltweit feiern Muslime das Fest des Fastenbrechens Zwei verschiedene Eid-Feste? Neben dem Eid al-Fitr am Ende des Ramadans gibt es noch ein weiteres islamisches Fest, das mit "Eid" beginnt. Das andere, Eid al-Adha, was so viel wie "Opferfest" bedeutet, findet etwa zwei Monate später statt und fällt mit der islamischen Pilgerfahrt nach Mekka zusammen. Qatayef, ein Pfannkuchen, der mit Sahne und Nüssen gefüllt wird, gehört aber zu den Spezialitäten des Eid al-Fitr. Autorin/Autor: Sonia Phalnikar



Dank Internet und Social Media haben auch gewöhnliche Zuschauer viel Macht. 2021 wurde das ägyptische Pharaonendrama "El Malek" ("Der König") abgesetzt, weil das Publikum sich beschwerte, die Kostüme und der Bart des Hauptdarstellers seien historisch nicht korrekt. 2022 attackierten Feministinnen und Frauenrechtlerinnen die Serie "Baraa" ("Unschuld") wegen ihrer Darstellung von Polygamie, die in Tunesien verboten ist.

Gibt es künftig also immer mehr Kontroversen rund um die Ramadan-TV-Serien? Schwer zu sagen, meint Joe Khalil. "Aber sie verändern sich. Wir haben jetzt die soziokulturellen Aspekte, die politischen Perspektiven und die Skandale, die aus Marketingabsichten geschaffen worden sind."

Dieser Artikel wurde aus dem Englischen adaptiert.