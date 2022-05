Eid Mubarak: Muslime feiern Ende des Ramadan

Großer Andrang

Auch in Deutschland müssen muslimische Kinder in den meisten Bundesländern am ersten Tag des Zuckerfests nicht am Unterricht teilnehmen. So können sie mit ihren Eltern zum Gebet kommen, so wie diese Gläubigen vor der Zentralmoschee in Köln. Wer seinen muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern ein frohes Fest wünschen möchte, kann dies übrigens mit den Worten "Eid Mubarak!" tun.