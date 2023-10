Nahost aktuell: Vermisste Deutsch-Israelin Shani Louk tot

Das Wichtigste in Kürze:

Die 23-Jährige war Besucherin des überfallenen Festivals

Weitere Lastwagen mit Hilfsgütern erreichen offenbar Gaza

Israel spricht von zahlreichen getöteten Hamas-Kämpfern

Scholz verteidigt deutsche Enthaltung bei UN-Resolution

Verletzte bei antijüdischen Übergriffen auf Flughafen in Dagestan

Die seit dem Hamas-Terrorüberfall auf Israel vermisste Deutsche-Israelin Shani Louk ist tot. Das israelische Außenministerium bestätigte eine entsprechende Mitteilung ihrer Mutter. Der Leichnam der 23-Jährigen sei gefunden und identifiziert worden, schrieb das Außenministerium auf der Plattform X (vormals Twitter). Shani sei von Hamas-Terroristen von einem Musikfestival entführt und gefoltert worden. "Sie hat unvorstellbaren Horror erlebt. Unsere Herzen sind gebrochen. Möge ihr Andenken ein Segen sein."

Zuvor hatte bereits Shani Louks Mutter öffentlich gemacht, dass ihre Tochter tot sei. Das sei ihr vom israelischen Militär in der Nacht zum Montag mitgeteilt worden, sagte Ricarda Louk der Deutschen Presse-Agentur. Zunächst hatte der private Fernsehsender RTL/ntv darüber berichtet. Die Angaben, die Ricarda Louk laut dem Bericht von RTL/ntv gemacht hat, decken sich allerdings nicht mit denen des israelischen Außenministeriums.

Demnach sei der Leichnam ihrer Tochter noch nicht gefunden worden. Shani Louk sei anhand des Splitters eines Schädelknochens mittels einer DNA-Probe identifiziert worden. Sie gehe davon aus, dass ihre Tochter bereits seit dem 7. Oktober tot ist - möglicherweise sei sie bei dem Terrorüberfall durch einen Schuss in den Schädel getötet worden, wird Ricarda Louk zitiert.

Shani Louk war nach Angaben ihrer Familie auf dem von Hamas-Kämpfern überfallenen Musikfestival in der israelischen Negev-Wüste an der Grenze zum Gazastreifen gewesen. Bilder und Videos, die im Internet kursierten, zeigten demnach den Körper der jungen Frau auf einem Pick-up. Zunächst ging Shani Louks Familie, von der ein Teil in Baden-Württemberg lebt, davon aus, dass die junge Frau schwer verletzt wurde, aber am Leben war und sich im Gazastreifen befand. Die Familie hatte sich seit dem Überfall für die Freilassung aller Geiseln eingesetzt.

Weiterer Hilfskonvoi erreicht Gaza

Ein neuer Konvoi aus Lastwagen mit Hilfsgütern ist einem israelischen Medienbericht zufolge in den abgeriegelten Gazastreifen gelangt. Wie die Nachrichtenseite Ynet unter Berufung auf Beamte am ägyptischen Grenzübergang Rafah berichtete, überquerten am Sonntagabend 23 Lastwagen mit humanitärer Hilfe die Grenze zum Gazastreifen. Insgesamt hätten damit am Sonntag 33 Lastwagen das Gebiet erreicht. Seit Kriegsbeginn war es der bisher größte Tageskonvoi. Dennoch reicht dies nach Angaben von Hilfsorganisationen immer noch nicht aus, um die mehr als 2,2 Millionen Einwohner im Gazastreifen zu versorgen. Gebraucht würden täglich 100 Lastwagenladungen, hieß es.

Lastwagen mit Hilfsgütern am Grenzübergang Rafah (Archivbild) Bild: Ibraheem Abu Mustafa/REUTERS

Zuvor waren nach Angaben des UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA Tausende von Menschen in Lager- und Verteilpunkte für Hilfsgüter eingebrochen. Sie hätten dabei Mehl und andere Dinge wie Hygieneartikel mitgenommen.

US-Präsident Joe Biden telefonierte wegen der katastrophalen Lage mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu und mit Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi. Gegenüber Netanjahu habe er deutlich gemacht, dass "unverzüglich" deutlich mehr humanitäre Hilfe nach Gaza gelangen müsse, teilte das Weiße Haus in Washington mit. Im Gespräch mit Al-Sisi hätten sich die beiden Staatsoberhäupter unter anderem dazu verpflichtet, die Hilfslieferungen nach Gaza "von heute an erheblich zu beschleunigen und kontinuierlich zu erhöhen".

Zehntausende harren an Schifa-Klinik aus

Im Umkreis des Schifa-Krankenhauses in Gaza, das nach israelischer Darstellung auch als Hamas-Kommandozentrum dient, halten sich weiterhin Tausende Zivilisten auf. Die Menschen verblieben im Bereich der größten Klinik des Gazastreifens, die sie offenbar als Zufluchtsort ansähen, wie Fernsehbilder unter anderem von Al-Dschasira und CNN zeigen. Es sind Menschen zu sehen, die um das Krankhaus herum unter Zeltplanen campieren.

Sicherer Zufluchtsort? Ein Teilbereich des Schifa-Krankenhausgeländes in Gaza-Stadt Bild: Dawood Nemer/AFP/Getty Images

Nach Berichten der New York Times beträgt die die normale Kapazität des größten und am besten ausgestatteten Krankenhauses im Gazastreifen 700 Betten. Jetzt beherberge es mehr als 60.000 Menschen. Dazu zählten unter anderem Verwundete sowie Angehörige, die sie versorgten, heißt es in der Zeitung weiter. Zehntausende Menschen hätten Zuflucht gesucht, weil sie glaubten, dass eine Klinik ihnen einen gewissen Schutz biete. Israelische Medien berichteten zuletzt unter Berufung auf Sicherheitskreise, die militant-islamistische Hamas habe rund 30.000 Menschen im Umkreis des Schifa-Krankenhauses konzentriert, damit diese als „menschliche Schutzschilde“ dienen könnten. Dies solle Israel daran hindern, ihre unterirdische Kommandozentrale anzugreifen.

Zuvor hatte auch die israelische Armee Videos veröffentlicht, in denen mutmaßliche Hamas-Mitglieder die Nutzung des Krankenhauses für ihre Zwecke bestätigen. Unter dem Schifa-Krankenhaus gebe es „unterirdische Ebenen“, sagte ein Terrorist laut einem der Videos in einem Verhör. In Videodarstellungen sind tief in der Erde unter der Klinik zahlreiche Kontrollräume und Verbindungstunnel zu sehen. Die Hamas, die von Israel, der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft wird, bestreitet die Nutzung der Klinik für „militärische Zwecke“.

Israel wirft Hamas "Psychospiele" vor

Israel hat der Terrororganisation Hamas im Zusammenhang mit den von ihr verschleppten Geiseln schwere Vorwürfe gemacht. "Die Hamas nutzt zynisch diejenigen aus, die uns lieb sind", sagte Verteidigungsminister Joav Galant zu Angehörigen der Entführten. "Die von der Hamas verbreiteten Geschichten sind Teil ihrer Psychospiele", fügte Galant laut einer von seinem Büro veröffentlichten Erklärung hinzu.

Am Samstag forderten Angehörige der Geiseln in Tel Aviv Gespräche mit dem israelischen Premier Netanjahu Bild: Ammar Awad/REUTERS

Er bezog sich damit offensichtlich auf eine Hamas-Erklärung vom Samstag, wonach die radikale Organisation alle Geiseln freilassen werde, wenn im Gegenzug alle palästinensischen Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen werden. Die Armee gab derweil bekannt, dass neuen Erkenntnissen zufolge 239 Menschen von der Hamas in den Gazastreifen verschleppt wurden.

Armee: Dutzende militante Hamas-Kämpfer getötet

Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge Dutzende Kämpfer der militant-islamistischen Hamas und ihrer Verbündeten bei nächtlichen Angriffen im Gazastreifen getötet. Die palästinensischen "Terroristen" hätten sich in "Gebäuden und Tunneln verbarrikadiert und versucht, die Truppen anzugreifen", erklärte das Militär auf Telegram. Zudem habe ein Kampfjet ein Gebäude ins Visier genommen, "in dem sich über 20 Hamas-Terroristen" befunden hätten. Insgesamt seien in den vergangenen Tagen mehr als 600 Terrorziele angegriffen worden, darunter Waffendepots, Dutzende Abschusspositionen für Panzerabwehrraketen sowie Verstecke und Stützpunkte der Hamas, teilte das Militär weiter mit.

Israelische Panzer rücken auf dem Territorium des Gazastreifens weiter vor Bild: Evelyn Hockstein/REUTERS

Wie der US-Fernsehsender CNN unterdessen auf Basis ausgewerteter eigener Luftaufnahmen berichtete, ist die israelische Armee inzwischen etwa drei Kilometer in den abgeriegelten Gazastreifen vorgestoßen. Der Küstenstreifen am östlichen Mittelmeer ist etwa 40 Kilometer lang und zwischen sechs und 14 Kilometer breit. Statt eines plötzlichen Großangriffs setzt das Militär offenbar eher auf eine allmähliche Ausweitung seiner Bodeneinsätze gegen die Hamas.

Scholz: "Wir werden Israel unterstützen"

Bundeskanzler Olaf Scholz hat die von Israel kritisierte deutsche Enthaltung bei der Abstimmung über die Gaza-Resolution in der UN-Vollversammlung verteidigt. Deutschland habe "hart daran gearbeitet", einen Beschluss zu erreichen, der "der Situation gerecht wird", sagte Scholz bei seinem Besuch in Nigeria. "Als uns das nicht gelungen ist, haben wir uns der Stimme enthalten."

Es sei in den Verhandlungen vor allem darum gegangen, nicht außer Acht zu lassen, "dass es sich um eine Aggression handelte, eine brutale mörderische Aggression der Hamas, die viele Menschen, Kinder, Babys, Großväter und Großmütter getötet hat", betonte Scholz. "Das kann nicht akzeptiert werden, und wir werden Israel ganz deutlich dabei unterstützen, seine eigene Sicherheit zu verteidigen."

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) betont die Solidarität mit Israel Bild: Kenzo Tribouilliard/AFP

Die am Freitag mit Zwei-Drittel-Mehrheit angenommene UN-Resolution verurteilt jegliche Gewalt gegen die israelische und palästinensische Zivilbevölkerung, fordert die sofortige und bedingungslose Freilassung aller "illegal festgehaltenen" Zivilisten und verlangt ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe in den Gazastreifen. Außerdem wird zu einer "sofortigen dauerhaften und nachhaltigen humanitären Waffenruhe" aufgerufen, die zur "Einstellung der Feindseligkeiten" führen solle. Eine eindeutige Verurteilung des Terrors der Hamas als Auslöser des Krieges ist jedoch nicht enthalten.

Israel reagiert auf antijüdische Übergriffe in Dagestan

Nach einem antijüdischen Vorfall hat Israel die russischen Behörden zum Schutz seiner Staatsbürger aufgefordert. Es werde erwartet, dass die Strafverfolgungsbehörden "die Sicherheit aller israelischen Bürger und Juden gewährleisten und entschlossen gegen Randalierer und wilde Aufwiegelung gegen Juden und Israelis vorgehen", teilten das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und das israelische Außenministerium gemeinsam mit.

Bei den Übergriffen auf dem Flughafen soll es etliche Verletzte gegeben haben Bild: AP/picture alliance

Zuvor hatte in der muslimisch geprägten russischen Teilrepublik Dagestan im Nordkaukasus ein antisemitischer Mob den Flughafen der Hauptstadt Machatschkala gestürmt, nachdem dort eine Maschine aus Tel Aviv gelandet war. Medienberichten zufolge wurden antisemitische Parolen gerufen und palästinensische Flaggen geschwenkt.

Bei dem Zwischenfall wurden nach offiziellen Angaben mindestens 20 Menschen verletzt. Zwei von ihnen seien in kritischem Zustand, teilten die örtlichen Gesundheitsbehörden mit. Die Passagiere des Flugzeugs seien "an einem sicheren Ort", sagten Sicherheitskräfte der Nachrichtenagentur Reuters. Das russische Innenministerium teilte mit, 60 Personen seien festgenommen worden.

Beschuss Israels aus dem Libanon geht weiter

Kämpfer der radikalen Palästinenserorganisation Hamas haben Israel am Sonntag erneut auch aus dem Südlibanon heraus unter Beschuss genommen. Wie die Kassam-Brigaden, der bewaffnete Arm der Hamas, mitteilten, wurden 16 Raketen auf die Küstenstadt Nahariya in der Region Galiläa abgefeuert. Auch die pro-iranische Schiitenmiliz Hisbollah und der bewaffnete Arm der radikalislamischen Organisation Dschama Islamija griffen nach eigenen Angaben Ziele in Israel an.

Israelische Sicherheitskräfte nach dem Einschlag einer Rakete aus dem Libanon in der Stadt Kirjat Schmona Bild: Jalaa Marey/AFP/Getty Images

Die israelische Armee bestätigte den Beschuss aus dem Libanon, der auf grenznahe Regionen gezielt gewesen sei. Die israelischen Streitkräfte erwiderten demnach das Feuer. Libanons Nachrichtenagentur NNA meldete mehrere Angriffe der israelischen Luftwaffe auf Städte im Südlibanon. Gegenseitiger Beschuss an der israelisch-libanesischen Grenze findet seit dem 7. Oktober beinahe täglich statt.

Israel beschießt Stellungen in Syrien

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben als Reaktion auf Raketenangriffe erneut Ziele in Syrien beschossen. Ein Kampfflugzeug habe "militärische Infrastruktur" auf syrischem Boden getroffen, teilte das Militär in der Nacht zum Montag mit.

Stunden zuvor hatte die Armee erklärt den Ort angegriffen zu haben, von wo aus auf Israel geschossen worden sei. Die aus Syrien abgefeuerten Raketen waren demnach auf offenem Gelände gelandet.

Israel: Angst vor Angriffen aus Norden und Süden To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Welche Gruppierung für den Abschuss aus Syrien verantwortlich war, blieb unklar. Die Lage an den nördlichen Außengrenzen Israels ist seit dem Massaker der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas und den darauffolgenden Gegenangriffen Israels angespannt.

