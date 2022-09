Nach Hurrikan Ian: Ganz Kuba im Blackout

Leergefegt!

Buchstäblich leergefegt sind die Straßen der kubanischen Stadt Pinar del Rio. Der Sturm war als Hurrikan der Kategorie drei gegen fünf Uhr am frühen Dienstagmorgen (Ortszeit) im Westen Kubas auf Land getroffen. Er richtete große Zerstörungen an. Wellblechdächer wurden abgerissen und hängen teils in den Stromleitungen.