Kuba ist ein Inselstaat in der Karibik. Auf rund 111.000 Quadratkilometern leben rund elf Millionen Menschen, davon über zwei Millionen in der Hauptstadt Havanna. In Kuba gilt ein autoritäres sozialistisches System.

Staatsoberhaupt ist der Präsident des Staatsrates, Raúl Castro. In der Rangliste des Human Development Index' belegt Kuba Rang 44.