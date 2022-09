Nach dem Tod der Queen: Das Leben in Großbritannien steht still

Politik

Während der zehntägigen Trauerzeit werden die Aktivitäten der Regierung auf ein Minimum reduziert. Die üblichen Pressemitteilungen, Ankündigungen und Besuche der Regierung werden ausgesetzt.

Die Sitzung des Unterhauses an diesem Freitag wurde von 9.30 Uhr (Ortszeit) auf mittags verschoben. Beide Parlamentskammern, das Unter- und das Oberhaus werden zusammenkommen, um allen Vertretern die Möglichkeit zu geben, Königin Elizabeth II. in einer Sitzung, die bis zum späten Abend dauern soll, Tribut zu zollen. Geleitet wird die Sitzung von Premierministerin Liz Truss.

Am Samstag wird das Parlament erneut zu einer Sitzung zusammenkommen, um weitere Ehrungen vorzunehmen. Die Sitzung wird mit einer "formellen, bescheidenen Ansprache" an König Charles III. enden, in der "das tiefe Mitgefühl des Hauses" zum Tod der Königin zum Ausdruck gebracht wird, heißt es in einer Erklärung des Unterhauses.

Während der nationalen Trauer fährt der politische Betrieb auf ein Minimum

Danach werden die Regierungsgeschäfte für zehn Tage ruhen. Doch die großen Auswirkungen der Energiekrise auf die britischen Haushalte drängen die Politik zum Handeln. Berichten zufolge prüfen Minister hinter den Kulissen, ob der parlamentarische Prozess auch während der Trauerzeit weitergehen kann, um die Verabschiedung von Rechtsvorschriften zumindest voranzutreiben, die notwendig sind, um Regierungspläne in der Krise umzusetzen.

Wirtschaft

Der Tag der Beerdigung der Königin - voraussichtlich der 19. September - wird ein nationaler Trauertag und landesweit ein Feiertag sein. Dies bedeutet, dass Geschäfte und Banken geschlossen bleiben. Auch die Londoner Börse wird an diesem Tag und möglicherweise darüber hinaus geschlossen bleiben, was erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft haben könnte.

Streiks

Wegen eines langwierigen Streits über Löhne und Arbeitsbedingungen hatten Mitarbeiter der Post und der Bahn für diesen Freitag beziehungsweise nächste Woche Streiks angekündigt. Im Zuge der Ereignisse haben sich die Gewerkschaften dazu entschieden, die Streiks auszusetzen und zu verschieben.

Sport

Es gibt keine Verpflichtung dazu, dass Unterhaltungsveranstaltungen und Sport-Events abgesagt oder verschoben werden müssen, heißt es in der Veröffentlichung der Regierung zur nationalen Trauerphase. "Die liegt im Ermessen der einzelnen Organisationen." Viele Veranstalter haben sich inzwischen für diesen Schritt entschieden.

Pferderennen gehörten zu den liebsten Sportveranstaltungen der Queen - hier 2017 in Ascot

Die Englische Fußballliga (EFL) hat alle für Freitag und Samstag angesetzten Fußballspiele verschoben. Sämtliche Pferderennen, ein Sport, den die Queen ganz besonders mochte, wurden ebenfalls abgesagt. Im Golf findet der zweite Tag der PGA Golfmeisterschaft nicht statt. Auch im Kricket wird am zweiten Tag des mehrtägigen Testspiels zwischen England und Südafrika nicht gespielt, am Samstag soll die Partie fortgesetzt werden.

Kulturelle Veranstaltungen

Theater werden weiter Vorstellungen zeigen, jedoch werden die Lichter gedimmt. Vor den Veranstaltungen soll es eine Gedenkminute geben und die Nationalhymne erklingen.

Eine der bekanntesten kulturellen Veranstaltungsreihen, die von der BBC jeden Sommer veranstaltete Serie klassischer Konzerte unter dem Namen "Proms", wird nicht fortgeführt. Auch das traditionelle Ende, die für Samstag geplante "Last Night of the Proms" in der Royal Albert Hall, wird gestrichen.

Nach der Bekanntgabe des Todes von Königin Elizabeth II. wurde die Verleihung des Mercury-Preises für das beste in Großbritannien veröffentlichte Musikalbum, am Donnerstagabend verschoben. Das Publikum hatte für die Verleihung bereits Platz genommen.

Aus dem Englischen adaptiert von Uta Steinwehr.