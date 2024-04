Die Wucht des Erdbebens zeigt sich an diesem Abschnitt einer Autobahn in Taichung im Westen Taiwans. Das Epizentrum dagegen lag im Osten Taiwans, etwa 25 Kilometer vor der Küste am Landkreis Hualien. Der Direktor des Seismologischen Zentrums in Taipeh, Wu Chien-fu, sprach vom stärksten Erdbeben seit 25 Jahren.