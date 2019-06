Nächste Enttäuschung für Sebastian Vettel

Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel hat beim Qualifying zum Großen Preis von Österreich in Spielberg die nächste Enttäuschung hinnehmen müssen. Vettel konnte in der K.o.-Ausscheidung im entscheidenden Durchgang nicht mal einen Meter mit seinem Ferrari fahren. Ein Defekt stoppte den 31-Jährigen, der damit lediglich auf Platz zehn landete. Weil der Däne Kevin Magnussen von Haas aber zurückversetzt wird, startet Vettel am Sonntag (15.10 Uhr MESZ) als Neunter. Die Pole Position sicherte sich sein Teamkollege Charles Leclerc. "Es fühlt sich toll an, klasse", sagte der 21 Jahre alte Monegasse, fügte aber auch noch hinzu: "Es ist sehr schade für Sebastian."

Vettel: "Jungs haben alles probiert"

Die genaue Ursache für Vettels Defekt blieb zunächst unklar. In der Box wurde vor der finalen Entscheidung um die besten zehn Startplätze emsig am Wagen geschraubt. Vettel blieb erst noch sitzen, dann stieg er aus dem Ferrari aus. "Im zweiten Qualifying war auf einmal ein Problem mit der Pneumatik. Die Jungs haben nochmal alles probiert." Vettel freute sich für seinen Ferrari-Kollegen Leclerc Teamkollegen: "Ich habe gehofft, dass Charles es schafft und die Mercedes wegwischt, das ist ihm ja auch gelungen." Für den jungen Monegassen ist es die zweite Pole Position seiner Formel-1-Karriere, die 2018 bei Sauber begonnen hatte. Auch beim Großen Preis von Bahrain war der Ferrari-Pilot von Platz eins aus ins Rennen gestartet.

Drei verschiedene Teams auf den ersten drei Rängen

Zweite Pole Position für Charles Leclerc

Leclerc verwies Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes auf den zweiten Platz. Dritter wurde Max Verstappen beim Heimspiel von Red Bull vor Valtteri Bottas im zweiten Mercedes. "Es ist cool, dass drei verschiedene Teams auf den ersten drei Plätzen stehen", sagte Hamilton. Der 34 Jahre alte Brite musste aber noch zittern. Wegen eines Manövers zu Beginn der Qualifikation wurde gegen ihn ermittelt. In Kurve drei hatte Hamilton seinen Mercedes einfach geradeaus gelenkt - sehr zum Verdruss von Ex-Weltmeister Kimi Räikkönen. Der erfahrene Finne schimpfte per Funk. Wie für Sebastian Vettel war auch für Nico Hülkenberg im Renault nach der zweiten Qualifikationszeit Schluss: Rang zwölf, dazu fünf Startplätze zurück, weil in seinem Renault neue Antriebsteile eingebaut werden mussten.

Von den bisher acht Saisonrennen hat Hamilton sechs gewonnen. In der Gesamtwertung führt der Weltmeister mit 187 Punkten deutlich vor seinem Mercedes-Teamkollegen Bottas (151) und Vettel (111).

sn/jhr (dpa, sid)