Musk: Tesla-Werk bei Berlin wird weltgrößte Batteriefabrik

Tesla-Chef Elon Musk will das künftige Werk des Elektroauto-Herstellers bei Berlin auch zur weltgrößten Batteriefabrik machen. Das kündigte Musk am Dienstag in einem per Video übertragenen Auftritt bei einer Konferenz zur europäischen Batteriewirtschaft an. Tesla will in Grünheide bei Berlin jährlich rund 500 000 Wagen der kompakten Fahrzeuge Model 3 und Model Y bauen. Es ist das erste Werk, in dem sowohl Autos als auch Batterien gefertigt werden sollen. Musk stellte bei dem Auftritt auch neue Kompakt-Modelle speziell für den europäischen Markt und längere Reichweiten als bisher in Aussicht. Er machte keine Angaben zu Zeiträumen.

Der Tesla-Chef hatte bereits im September nur noch halb so teure Batterien und ein Elektroauto für 25 000 Dollar für die nächsten drei Jahre angekündigt. Am Dienstag sagte er, dass die umweltfreundlicheren, günstigeren und stärkeren Batterien bei Berlin gefertigt werden sollen. Tesla braucht große Akku-Pakete unter anderem für den Elektro-Sattelschlepper, der gerade für den Marktstart vorbereitet wird, sowie für den künftigen Cybertruck-Pickup.

Deutschlands derzeit spannendste Baustelle: Das Tesla-Werk in Grünheide

Die Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, sprach von einer "starken Nachricht für den Automobilstandort Deutschland". Durch die Förderung von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) entstehe die größte Batteriefabrik der Welt. "Wir begrüßen das Vorhaben, die umweltfreundlichsten Batteriezellen in Deutschland herzustellen. Dadurch entstehen 10 000 Arbeitsplätze." Bisher produziert Tesla Batterien in Nevada, während im Stammwerk im kalifornischen Fremont der Großteil der Fahrzeuge gebaut wird. Im vergangenen Jahr eröffnete der Autobauer auch ein Werk in China. Die European Conference on Batteries wurde im Zuge der deutschen EU-Ratspräsidentschaft von Bundeswirtschaftsminister Altmaier veranstaltet.

Aktie auf Rekordhoch, Elon Musk immer reicher

Zeigleich mit der Batterie-Ankündigung und getragen von der allgemein positiven Börsenstimmung stiegen die Aktien von Tesla im frühen US-Geschäft um 4,5 Prozent auf ein Rekordhoch von über 545 Dollar. Damit beläuft sich der Börsenwert des Elektroauto-Bauers auf rund 517 Milliarden Dollar. Das entspricht in etwa dem Fünffachen der Marktkapitalisierung von Volkswagen.

Der Höhenflug des US-Elektroautobauers Tesla an der Börse lässt das Vermögen von Firmenchef Elon Musk immer weiter steigen. Dem Milliardärs-Ranking Bloomberg Billionaires Index zufolge überholte der 49-jährige Starunternehmer zu Wochenbeginn den Microsoft-Mitgründer Bill Gates und gilt nun als zweitreichster Mensch der Welt. Dank des zuletzt kräftigen Kursanstiegs der Tesla-Aktie sei Musks Vermögen an einem einzigen Tag um 7,2 Milliarden auf 127,9 Milliarden Dollar (108 Milliarden Euro) geklettert.

Seit Jahresbeginn habe es bereits um gewaltige 100,3 Milliarden Dollar zugelegt. Gates brachte es in Bloombergs Superreichen-Charts zuletzt auf 127,7 Milliarden Dollar. Sein Vermögen wäre noch deutlich höher, wenn er nicht so viel Geld spenden würde. An der Spitze der Milliardärs-Liste steht weiter unangefochten Amazon-Chef Jeff Bezos, dessen Vermögen der Bloomberg Billionaires Index auf 182 Milliarden Dollar taxiert. Musk und Bezos profitieren als Großaktionäre ihrer Unternehmen vor allem von deren starker Kursentwicklung an der Börse. So ist Teslas Aktie in den vergangenen zwölf Monaten um 675 Prozent gestiegen.

hb/ku (rtr,dpa)