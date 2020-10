Tesla bleibt in der Erfolgsspur

Tesla setzt seine Rekordfahrt fort und hat inmitten der Corona-Pandemie das fünfte Quartal in Folge einen Gewinn eingefahren. Während sich die traditionellen Autobauer mühsam aus der Krise herauskämpfen, zieht der Elektroautopionier aus dem Silicon Valley seine Kreise in einem eigenen Orbit. Doch die Luft wird inzwischen dünner, denn die Konkurrenz - allen voran Volkswagen - hat sich auf den Weg gemacht und will Tesla schon bald den Rang ablaufen. "Das Unternehmen ist immer noch unglaublich hoch bewertet, als würde es in einem Vakuum arbeiten. Doch die Konkurrenten arbeiten wie wild daran, aufzuholen", sagte Analyst Craig Irwin von Roth Capital Partners. Er verwies auf mehr als 400 neue Batteriefahrzeuge, die bis 2024 auf die Straßen kommen sollen.

Zwischen Juli und September lieferte Tesla mit 139.300 Autos so viele Fahrzeuge aus wie noch nie in einem Quartal. Der Umsatz stieg um rund 40 Prozent auf fast 8,8 Milliarden Dollar und übertraf damit die Erwartungen von Analysten. Der Reingewinn sprang auf 331 Millionen Dollar, mehr als doppelt soviel als vor Jahresfrist. Allerdings speist sich der Gewinn vor allem aus dem Verkauf von CO2-Guthaben an andere Autobauer, die damit ihre eigenen Emissionswerte für das Erreichen der Klimaziele ausgleichen. Im dritten Quartal waren das 397 Millionen Dollar. Ohne diese Einnahmen wäre Tesla im dritten Quartal nicht profitabel gewesen. Da die Wettbewerber immer mehr klimaschonende Autos an den Start bringen und ihre CO2-Bilanzen damit verbessern, dürfte dieser Geldregen für Tesla künftig deutlich kleiner werden. Dann wird sich nach Meinung von Analysten erweisen, ob das Unternehmen mit dem Verkauf von Elektroautos Geld verdienen kann.

Tesla-Chef Elon Musk, hier zu Besuch auf der Baustelle des neuen Werkes in Grünheide bei Berlin

Tesla, der Liebling der Anleger

An der Börse ist Tesla ohnehin schon seit einiger Zeit der wertvollste Autobauer der Welt. Seit Jahresbeginn hat der Aktienkurs um gut 400 Prozent zugelegt, in den vergangenen zwölf Monaten sogar um knapp 730 Prozent. Zuletzt lag der Börsenwert von Tesla bei 394 Milliarden Dollar. Damit wird der E-Auto-Pionier aus dem Silicon Valley trotz viel geringerer Absatzzahlen mehr als dreimal so hoch gehandelt wie die beiden an Marktanteilen gemessen größten US-Hersteller General Motors und Ford zusammen. Auch den deutschen Autokonzernen ist Tesla beim Börsenwert meilenweit überlegen.

Tesla bekräftigte sein Ziel, bis Ende des Jahres eine halbe Million Autos auszuliefern - wofür er allerdings den Absatz im Schlussquartal noch deutlich steigern müsste. Gegen Ende des Sommerquartals hatte Konzernchef Elon Musk persönlich die Belegschaft zu Rekordauslieferungen angetrieben. Die Kapazitäten für 500.000 Autos stünden bereit, betonte Tesla. Allerdings sei es schwieriger geworden, das Ziel zu erreichen. Es hänge vor allem vom Erfolg des Kompakt-SUV Model Y und der Produktion im chinesischen Werk in Shanghai ab.

Warten auf Grünheide, weiteres Werk in Texas

Für Teslas schillernden Firmenchef Musk, der nebenher noch die Raketenfirma SpaceX und viele andere Projekte betreibt, ist der Höhenflug ein Triumph. Jahrelang schrieb sein Konzern tiefrote Zahlen und die Zukunft schien ungewiss. Nun lieferte Tesla sogar einen Rekord beim Betriebsgewinn - obwohl der Automarkt insgesamt unter der Corona-Krise ächzt. "Das dritte Quartal war das beste in unserer Geschichte", freute sich Musk nach Vorlage des Finanzberichts in einer Konferenzschalte mit Finanzanalysten. Tesla treibt seine internationale Expansion unterdessen weiter kräftig voran, die Produktion im chinesischen Werk in Schanghai soll rasch weiter hochgefahren werden. Zudem gehe der Bau der ersten europäischen Fabrik in Grünheide nahe Berlin rasch voran, hieß es. Bereits im kommenden Jahr will Tesla hier die ersten Autos produzieren und ausliefern. Darüber hinaus will der Konzern zügig ein weiteres Autowerk im texanischen Austin hochziehen, wo der Kompakt-SUV Model Y und der geplante Cybertruck vom Band rollen sollen.

Die beliebtesten E-Autos Das beliebteste E-Auto 2019 Ein Blick zurück ins vergangene Jahr: 2019 war der Tesla Model 3 das am häufigsten zugelassene Auto mit alternativem Antrieb. Nahezu 445.000 Fahrzeuge kamen neu auf die Straße. In den USA kostet das Model 3 mindestens 37.990 Dollar. Noch - denn Tesla-Chef Elon Musk betonte in diesem Juni: "Was mich am meisten stört, ist, dass unsere Autos nicht erschwinglicher sind. Das müssen wir hinkriegen."

Die beliebtesten E-Autos Die Nummer zwei Dicht hinter dem Tesla Model 3 folgte 2019 der Nissan Leaf mit rund 434.000 verkauften Wagen. Im vergangenen Jahr lief es noch gut für den japanischen Autohersteller, in diesem Jahr ist Nissan das erste Mal seit elf Jahren in die roten Zahlen gerutscht und hat einen Verlust von fast 6 Milliarden Euro verkündet.

Die beliebtesten E-Autos Model S auf dem dritten Platz An dritter Stelle der beliebtesten E-Autos 2019 steht wieder ein Telsa: das Model S. Und 2020? "Tesla ist, wie Porsche, klarer Gewinner in der Krise. Während alle ihre Produktionskapazitäten verkleinern setzt Tesla ein gewaltiges Wachstumsprogramm um", sagt Auto-Experte Dudenhöffer. So investiert Tesla in neue Werke wie in Brandenburg. Dort soll allerdings das Model Y gebaut werden.

Die beliebtesten E-Autos Kompromiss für mehr Reichweite Dem Model S folgt der Mitsubishi Outlander Plug-in-Hybrid. In den kommenden zwei Jahren möchte Mitsubishi auch rein batterieelektrische Wagen anbieten. Allerdings nur für Kunden in Asien. Die anderen Regionen werden von den Partnern Renault und Nissan abgedeckt.

Die beliebtesten E-Autos Ein Dinosaurier unter den Hybriden ...und doch weiterhin begehrt. Sein Debüt gab der Toyota Prius bereits 1997 in Japan, seit 2001 war er auch in Deutschland zu haben. 2019 verkauften sich weltweit knapp 210.000 Plug-in-Hybride des Toyota Prius. Die Zukunft sieht der japanische Autobauer aber eher in der Brennstoffzellen-Technologie.

Die beliebtesten E-Autos BAIC? Nie gehört! In China verkaufen sich Elektroautos wie warme Semmeln, die in Europa niemand kennt. Weltweit auf Platz sechs, war der BAIC EC 2019 das erfolgreichste Auto auf dem chinesischen Markt. Auch der BAIC EU verkaufte sich international gut. Ab 2025 will der chinesische Autokonzern BAIC nur noch E-Autos produzieren. Obwohl in China immer noch mehr als 95 Prozent der verkauften PKW reine Verbrenner sind.

Die beliebtesten E-Autos Es war einmal: der Chevrolet Volt An achter Stelle der E-Autos in 2019 steht der Chevrolet Volt von GM. Der 2007 präsentierte Wagen war eine schnelle Antwort auf Elektor-Pionier Tesla, der ein Jahr zuvor den Roadster vorstellte. Auf den Markt kam der Chevrolet Volt aber erst 2010. Inzwischen wird er nicht mehr produziert. Aber: GM plant bis 2023 mindestens 20 neue Elektroautos anzubieten.

Die beliebtesten E-Autos Klein, aber elektrisch ...und in Europa sehr beliebt ist der Renault Zoe: Er war in der ersten Jahreshälfte 2020 das meistverkaufte E-Auto in Europa. Weltweit lag der kleine Stromer im vergangenen Jahr auf Platz 9 der beliebtesten E-Autos. Auch Deutsche wählen überaus gerne den Renault Zoe, wenn sie auf die Elektromobilität umsteigen.

Die beliebtesten E-Autos Endlich ein deutsches E-Auto ...wenn auch nur auf Platz zehn: der BMW i3. Dem deutschen Autobauer wurde schon länger vorgeworfen, im Elektrosegment nicht genügend Dampf gemacht zu haben. Das soll sich nun ändern. Bis Ende nächsten Jahres sollen fünf vollelektrische Fahrzeugmodelle auf den Markt kommen. Autorin/Autor: Insa Wrede



hb/bea (rtr/dpa)