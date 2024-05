München feiert Fußball-Meisterinnen des FC Bayern

"Eine meisterliche Saison, keine Niederlage, 19 Siege, drei Unentschieden, sieben Punkte vor dem Tabellenzweiten Wolfsburg - und einen Punkt mehr als in der Vorsaison. Diese Zahlen sagen alles", sagte Herbert Hainer, der Präsident des FC Bayern bei der Veranstaltung im Münchener Rathaus. "Diese Frauen und Mädels wirken auch über den Platz hinaus, sie inspirieren." Ungeschlagen hatten die Fußballerinnen aus München die Bundesliga-Spielzeit beendet und sich zum zweiten Mal in Folge die deutsche Meisterschaft gesichert. Der Titelgewinn hatte bereits am drittletzten Spieltag festgestanden. Zum Saisonabschluss hatte das Team am Montag das Spiel bei der TSG Hoffenheim mit 4:1 gewonnen.

Vertrag mit Trainer Straus verlängert

Am Tag danach präsentierten die Spielerinnen um die isländische Kapitänin Glodis Perla Viggosdottir und Trainer Alexander Straus vom Balkon des Münchener Rathauses aus mehreren hundert Bayern-Fans die Meisterschale. Bei der Veranstaltung gab der Klub auch bekannt, dass er den Vertrag mit Straus bis 2026 verlängert habe. "Ich bin fest überzeugt von dem Projekt, das wir hier vor zwei Jahren gestartet haben, sagte der Trainer aus Norwegen. "Wir sind auf einem sehr guten Weg, aber wir haben noch sehr viel Potenzial."

In der Champions League waren die Münchenerinnen nach der Vorrunde ausgeschieden. Im DFB-Pokal hatten sie sich zudem im Finale erneut dem Seriensieger VfL Wolfsburg geschlagen geben müssen. Zur kommenden Saison wechselt Nationalspielerin Lena Oberdorf von den "Wölfinnen" zum FC Bayern.

Gleiches Kunststück wie Bayer Leverkusen bei den Männern

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter sprach beim Empfang für die Mannschaft im Rathaus von einer "Supersaison" und konnte sich einen Seitenhieb auf das erfolgsverwöhnte Männerteam der Bayern nicht verkneifen: "Ich möchte alle Bezüge zum Herrensport verschweigen." Nach elf deutschen Meistertiteln in Folge hatte das Männerteam des FC Bayern diese Saison nur auf Platz drei hinter Bayer 04 Leverkusen und dem VfB Stuttgart beendet. Leverkusen war bei seinem Meister-Debüt die komplette Bundesliga-Saison über ungeschlagen geblieben - ein Kunststück, das zuvor weder dem Rekordmeister aus München noch einem anderen Verein gelungen war. Die Fußballerinnen des FC Bayern haben ihren männlichen Kollegen also etwas voraus.