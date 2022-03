Projekt Zukunft

mRNA - Bote des Genoms

mRNA: Bis vor der Pandemie kannte kaum jemand diese Abkürzung. Dann wurde mRNA Grundlage einiger schnell entwickelter Impfstoffe. Was steckt hinter dem scheinbar plötzlichen Erfolg der mRNA-Technologie? Und was wird sie uns in Zukunft noch bringen?