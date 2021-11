Kindermorde in Solingen: lebenslange Haft für Mutter

Im Prozess um fünf getötete Kinder in Solingen lautet das Urteil: lebenslange Haft wegen Mordes. Die Mutter hatte die Kinder in ihrer Wohnung getötet, so das Gericht. Ein Elfjähriger überlebte, weil er in der Schule war.