Moldawien - Ein Land mit ungewisser Zukunft

Und die größte Angst: Wird Russland seinen Angriffskrieg auf ihr Territorium ausweiten?

Moldawien ist eines der ärmsten Länder Europas und liegt zwischen der Ukraine und Rumänien. Das kleine Land außerhalb der EU und der NATO spürt die Bedrohung durch den Krieg mehr als jedes andere. Die Republik Moldau ist gespalten zwischen Pro-Europäern und Pro-Russen. Diese Zweiteilung erzeugt Unsicherheit, jetzt, da der Krieg buchstäblich so nahe ist.

Wie beim Donbass in der Ukraine gibt es innerhalb des moldauischen Territoriums de facto einen pro-russischen Staat mit einem hohen Prozentsatz der Bevölkerung, die sich Russland nahe fühlt und sogar Teil eines zukünftigen Großrusslands sein will: Transnistrien. Transnistrien liegt an der Grenze zur Ukraine und nur 100 Kilometer von Odessa entfernt, was die Situation besonders gefährlich macht.

Transnistrien hat mehr als 1500 russische Soldaten an seinen Grenzen stationiert. Dieser Brückenkopf würde eine russische Besatzung der Republik Moldau erleichtern.

Die Republik Moldau ist eines der unbekanntesten Länder in Europa, aber über Nacht könnte es zu dem Territorium werden, über das alle sprechen werden.



