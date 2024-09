An einigen Orten im Südwesten Polens spitzt sich die Lage zu. Hier in Wroclaw (Breslau) ist es noch überschaubar. Doch in Miedzygorze ist bereits ein Staudamm übergelaufen, obwohl Wasser abgelassen wurde. Der Damm am Wilczka-Bach liegt an Polens Grenze zu Tschechien. Die Situation sei kritisch, sagen die Behörden, die Bewohner der tiefer gelegenen Dörfer werden evakuiert.