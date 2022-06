Mit Vernunft und Fantasie gegen religiöse Hetze: Salman Rushdie wird 75

Unlösbar sind Person, Leben und Werk von Salman Rushdie mit einem Datum verknüpft: dem 14. Februar 1989. An diesem Tag verurteilte der iranische Religionsführer Ayatollah Khomeini den Schriftsteller mit einer Fatwa zum Tode. Begründet wurde der islamische Richtspruch damit, dass Rushdies Buch "Die satanischen Verse", ein Jahr zuvor erschienen, "gegen den Islam, den Propheten und den Koran" gerichtet sei. Gotteslästerung habe der Schriftsteller begangen, und mit ihm alle, die zur Publizierung und Verbreitung des Roman beigetragen hätten. Sein japanischer Übersetzer Hitoshi Igarashi kam 1991 durch ein Attentat um, dessen italienischer Kollege Ettore Capriolo und der norwegische Verleger William Nygard überlebten Anschläge schwer verletzt.

Der Roman, der Rushdies Leben bestimmen sollte: "Die satanischen Verse"

Leben mit der Todesdrohung

Freiheit ist gezwungenermaßen zu seinem Lebensthema geworden. Viele Jahre lebte er unter Polizeischutz in verschiedenen Verstecken. Erst seit einiger Zeit tritt er wieder öffentlich auf. Über sein Leben unter der Todesdrohung berichtet der Autor, den Königin Elisabeth II. allen Protesten aus Teheran zum Trotz 2007 in den Adelsstand erhob, in seiner Autobiografie "Joseph Anton" von 2012 - seinem Tarnnamen im Versteck, den er aus den Namen seiner literarischen Inspiratoren Joseph Conrad und Anton Tschechow bildete.

"Wir müssen unsere wertvolle und hart erkämpfte Freiheit verteidigen", sagte Rushdie 2015 imInterview mit der Deutschen Welle. "Wir müssen für sie kämpfen, wenn es sein muss." Immer wieder hält er sein Plädoyer für die Meinungsfreiheit: nach den tödlichen Anschlägen auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo, als ihn sein rückhaltlos unkritisches Eintreten für die Redakteure und Karikaturisten einige alte Freundschaften kostete. In Deutschland auf der Frankfurter Buchmesse 2015, als mit Indonesien das größte islamische Land Ehrengast war, beim Münchner Literaturfest oder dem Internationalen Literaturfestival in Berlin. "Redefreiheit sollte wahrgenommen werde wie die Luft, die wir atmen: als selbstverständlich."

Kindheit in Mumbai

Salman Rushdie, geboren 1947, wuchs in der kosmopolitischen und toleranten Atmosphäre Bombays auf, dem heutigen Mumbai. Über seine Kindheit in Indien sagte er einmal, sie ihn mit einem "Lagerhaus an fantastischen Erzählungen" beschenkt, "wundervolle Geschichten aller Art". Seine Familie stammte ursprünglich aus Kaschmir. Im indischen Delhi war der Vater zum wohlhabenden Geschäftsmann geworden.

Die Familie konnte es sich leisten, ihren Sohn mit vierzehn Jahren auf ein britisches Elite-Internat zu schicken. 1964 wurde Rushdie britischer Staatsbürger und Englisch, nicht seine Muttersprache Pashtu, zu der Sprache, in der er schrieb. Er studierte Geschichte am King's College in Cambridge und nahm Theaterunterricht, 1968 schloss er sein Studium ab. "Ich war ein typischer Vertreter der 68er-Generation", sagte er später über sich selbst.

Als bekannt wurde, dass die Queen Rushdie zum Ritter schlagen würde, kam es 2007 in vielen muslimischen Ländern zu Protesten, auch in Malaysia

Sein Berufsleben begann er als Journalist, Schauspieler und Werbetexter, doch schon nach vier Jahren wurde die Arbeit in einer Agentur zur Nebensache. Er publizierte einen ersten, wenig beachteten experimentellen Roman, "Grimus". Doch schon mit seinem zweiten Buch "Mitternachtskinder" erlangte er internationalen Ruhm. Der Roman über eine Familie während der Unabhängigkeitswirren des indischen Staates wurde mit dem Man-Booker-Preis ausgezeichnet, in Großbritannien und den USA zum Bestseller.

Schon für sein zweites Buch erhielt Rushdie den Man Booker Prize

Kampf um Wahrheit

Im Laufe der Jahre hat Salman Rushdie viele weitere Romane, Essays und eine Autobiografie veröffentlicht. Nicht alle zeichneten sich durch hohe literarische Qualität aus, doch "Die Mitternachtskinder", "Die satanischen Verse", "Des Mauren letzter Seufzer" und "Joseph Anton" sind zu Klassikern der Weltliteratur geworden. Keines seiner Bücher war unumstritten, Auseinandersetzungen um seine Werke gab es auch außerhalb der islamischen Welt. Beispielsweise löste der Roman "Wut" um einen Geisteswissenschaftler, der Frau und Kind in London verlässt und in New York ein neues Leben beginnt, in Großbritannien und den USA eine heftige Kontroverse aus.

Rushdies Stil wird als Magischer Realismus bezeichnet, in dem sich realistische mit fantastischen Ereignissen verweben. Dennoch sieht er sich unbedingt der Wahrheit verpflichtet. "Die Literatur, welche Technik auch immer sie verwendet, realistisch oder fantastisch, versucht einem eine Form der Wahrheit über das menschliche Wesen zu vermitteln", erläutert er. Wahrheit, die er als Konzept zunehmend in Gefahr sieht, steht auch im Zentrum seiner jüngsten Veröffentlichung, einer Sammlung von Essays, die in Deutschland unter dem Titel "Sprachen der Wahrheit" herauskam.

Dass er bald in den Ruhestand gehen könnte, deutet sich auch mit 75 keineswegs an. Im Gegenteil, immer wieder mischt sich Rushdie selbst in hitzig geführte gesellschaftliche Debatten ein und scheut sich nicht davor anzuecken. Beispielsweise ist er kein Fan der auch als "Cancel-Culture" bezeichneten Bereitschaft, bestimmte Meinungsäußerungen - selbst aus gut gemeinten Gründen - zu unterdrücken. Rushdie formuliert es so: "Es gibt kein Recht darauf, nicht gekränkt zu werden."



Ein Überblick über Salman Rushdies Werk "Quichotte" (2019) Salman Rushdies "Quichotte" modernisiert Cervantes' Klassiker und verlegt die Suche eines alternden Reisenden in die heutige USA. Er spielt mit Fakten und Fiktion, erzählt von Alltagsrassismus und der Opioidkrise - und driftet zugleich ins Surreale ab. Der Roman war für den renommierten Booker Prize 2019 nominiert.

Ein Überblick über Salman Rushdies Werk "Mitternachtskinder" (1981) Rushdies erster Roman "Grimus" (1975) fand kaum Beachtung. Doch schon der zweite machte den britisch-indischen Autor zum internationalen Literatur-Star: "Mitternachtskinder" ist eine Allegorie auf die Unabhängigkeit Indiens. Das Buch wurde mit dem Booker Prize ausgezeichnet und gut 20 Jahre nach der Erstveröffentlichung von der indisch-kanadischen Regisseurin Deepa Mehta verfilmt.

Ein Überblick über Salman Rushdies Werk "Die satanischen Verse" (1988) "Die satanischen Verse" veränderten das Leben des Schriftstellers grundlegend. Radikale Muslime empfanden den Roman als Gotteslästerung. 1989 verurteilte der iranische Staatschef Ayatollah Khomeini den Autor zum Tode. Viele Jahre lebte Rushdie daraufhin im Untergrund. Die so genannte Fatwa wurde bis heute nicht offiziell aufgehoben.

Ein Überblick über Salman Rushdies Werk "Der Boden unter ihren Füßen" (1999) Postkoloniale Kultur und magischer Realismus sind Rushdies Markenzeichen. Weitere Zutaten seiner Werke: unzählige Referenzen aus Weltgeschehen, Literatur und Pop. Daraus formte er so unterschiedliche Werke wie die Familiensaga "Des Mauren letzter Seufzer" (1995) oder "Der Boden unter ihren Füßen", eine alternative Geschichte der Rockmusik. Die Rockband U2 verwendete den Titel später in einem Song.

Ein Überblick über Salman Rushdies Werk "Luka und das Lebensfeuer" (2010) Rushdie hat auch zwei Kinderbücher geschrieben. Das Märchen "Harun und das Meer der Geschichten" (1990) kreist um Themen wie Zensur und Meinungsfreiheit. "Luka und das Lebensfeuer" ist ein Fantasy-Roman, in dem ein Junge seinen Vater - einem Geschichtenerzähler - das Leben retten muss.

Ein Überblick über Salman Rushdies Werk "Joseph Anton" (2012) Neun Jahre verbrachte Rushdie im Untergrund. Dort legte er sich das Pseudonym Joseph Anton zu - zu Ehren seiner Lieblingsschriftsteller Joseph Conrad und Anton Tschechow. In dieser Zeit ließ er sich von seiner zweiten Frau scheiden und ging zwei weitere Ehen ein, die beide nach ein paar Jahren wieder zerbrachen. Von diesem Lebensabschnitt erzählt Rushdie in seiner Autobiografie "Joseph Anton".

Ein Überblick über Salman Rushdies Werk "Zwei Jahre, acht Monate und achtundzwanzig Nächte" (2015) "Zwei Jahre, acht Monate und achtundzwanzig Nächte" - die Anzahl der Tage im Titel dieses Buches bezieht sich auf Scheherazades Erzählungen von "Tausendundeiner Nacht". Auch Rushdies Roman bietet mindestens so viele Geschichten. Im Jahr der Buchveröffentlichung lud ihn die Frankfurter Buchmesse als Hauptredner ein. Wegen seiner Teilnahme rief der Iran zum Boykott der Veranstaltung auf. Autorin/Autor: Elizabeth Grenier (pr, tön)



Dies ist eine aktualisierte Fassung eines Artikels von 2017