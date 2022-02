Mit Kind und Kegel: Redensarten rund um den Nachwuchs

Was Hänschen nicht lernt: Redensarten mit Kindern

Das Kind im Manne

Die Redewendung ist ein Zitat aus "Also sprach Zarathrustra" von Friedrich Nietzsche: "Besser als ein Mann versteht das Weib die Kinder, aber der Mann ist kindlicher als das Weib. Im echten Manne ist ein Kind versteckt: das will spielen. Auf, ihr Frauen, so entdeckt mir doch das Kind im Manne!" Wer zu Unvernunft oder Albernheiten neigt, wird auch gern "Kindskopf" genannt.