Nach einer Bauzeit von lediglich dreieinhalb Jahren wurde an diesem Freitag der erste knapp 500 Kilometer lange Abschnitt der Trasse eröffnet. Er verbindet San Francisco de Campeche am Golf von Mexiko und den Badeort Cancún an der Karibikküste. Bis Ende Februar ist die Fertigstellung des gesamten Netzes mit seinen 34 Haltestellen in fünf Bundesstaaten geplant.