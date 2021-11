Der Mississippi ist ein 3778 Kilometer langer Strom in den Vereinigten Staaten. Er entspringt dem Lake Itasca in Minnesota und mündet südlich von New Orleans in den Golf von Mexiko.

Bei St. Louis vereinigt er sich mit dem Missouri. Das Mississippi-Delta nahe der Stadt New Orleans ist eines der größten Mündungsgebiete weltweit. Diese Gegend, die durch regelmäßige Überschwemmungen geprägt ist, ist sehr fruchtbar und fischreich.