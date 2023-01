Mindestens 17 Tote bei Protesten in Peru

Regierungsgegner hatten zum zweiten Mal binnen weniger Tage versucht, den Flughafen der peruanischen Großstadt Juliaca zu stürmen. Mindestens 17 Menschen wurden getötet, als es zu heftigen Zusammenstößen zwischen Demonstranten auf der einen sowie Polizisten und Soldaten auf der anderen Seite kam. Noch nie waren - seit Beginn der Proteste gegen die Führung des südamerikanischen Landes Anfang Dezember - so viele Menschen an einem Tag getötet worden. Die Opfer wiesen Schussverletzungen auf, erklärte ein Vertreter eines Krankenhausses in Juliaca. Augenzeugen berichteten, Sicherheitskräfte hätten auf die Protestierenden gefeuert. Fast 70 Menschen wurden laut Gesundheitsministerium in der bei Touristen beliebten Region Puno im Südosten Perus verletzt.

Mehr als 9000 Menschen hätten sich dem Flughafen genähert, erklärte Regierungschef Alberto Otárola vor Journalisten. Etwa 2000 von ihnen hätten "einen gnadenlosen Angriff auf die Polizei und die Einrichtungen" gestartet und dabei "improvisierte Waffen" eingesetzt. Er sprach von einer "extremen Situation".

Peru wird seit der Amtsenthebung und Inhaftierung des linksgerichteten umstrittenen Präsidenten Pedro Castillo am 7. Dezember von landesweiten Unruhen erschüttert. Die Demonstranten fordern die Freilassung Castillos und den Rücktritt seiner Nachfolgerin im Amt, Dina Boluarte, die zuvor Vize-Präsidentin war. Außerdem verlangen sie die Auflösung des Parlaments und unverzügliche Neuwahlen.

Einschließlich der Todesopfer am Flughafen Juliaca sind im Zuge der Protestwelle bereits 39 Menschen getötet worden. Die an Bolivien grenzende Region Puno ist ein zentraler Schauplatz der Unruhen.

