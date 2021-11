Minderheiten

Chile: Kann Ökotourismus zum Erhalt der Pehuenche-Kultur beitragen?

Isaac Huenchunao will das Überleben seiner Stammeskultur durch Einnahmen aus dem Tourismus sichern. Kann ein Volk, das so viel durch Invasoren verloren hat, Fremde nun vorbehaltlos in seiner Heimat in den Anden begrüßen?