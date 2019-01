Millionen für den Berliner Mauerweg

Wer Naturerleben mit geschichtlicher Bildung verbinden will, ist auf dem Berliner Mauerweg richtig. Die Route führt entlang des einstigen Verlaufs der Berliner Mauer rund um das frühere West-Berlin und hat sich in den vergangen Jahren zu einem Touristenmagnet entwickelt. Auf exakt 162,6 Kilometern geht es mal an Wiesen und Wäldern vorbei, mal mitten durch den Großstadtdschungel - etwa am Potsdamer Platz, der East Side Gallery oder am Checkpoint Charlie.

Entlang des Wegs erzählen Schautafeln Geschichten von Menschen, die bei ihrer Flucht zwischen 1961 und 1989 von den DDR-Grenzposten erschossen wurden, ebenso wie von geglückten Fluchten. Eines der Highlights auf der Route ist das Brandenburger Tor, von dem in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1989 die ersten Bilder vom Mauerfall um die Welt gingen.

Auf den Spuren der Teilung Berlins Brandenburger Tor Von August 1961 bis November 1989 teilte die Mauer Berlin für 28 Jahre, zwei Monate und 27 Tage. Das Brandenburger Tor war lange das Symbol der deutschen Teilung. Auch nach dem Mauerfall am 9.11.1989 gab es hier zunächst keinen Durchgang - das änderte sich am 22. Dezember 1989. Seitdem können die Berliner wieder ungehindert durch das Wahrzeichen ihrer Stadt spazieren.

Auf den Spuren der Teilung Berlins East Side Gallery Die East Side Gallery an der Spree im Stadtteil Friedrichshain ist ein 1,3 Kilometer langes Teilstück der sogenannten Hinterlandmauer, die Künstler aus aller Welt 1990 bemalten. Sie befand sich vor dem Todesstreifen und einer zweiten Mauer. Das Areal nahe der Oberbaumbrücke ist eine Touristenattraktion, allerdings wurden im Zuge von Bauprojekten schon mehrere Mauer-Elemente herausgetrennt.

Auf den Spuren der Teilung Berlins Gedenkstätte Berliner Mauer Nirgends ist der einstige Todesstreifen so nachvollziehbar wie hier. Ein 80 Meter langes Teilstück wurde samt Wachturm rekonstruiert. Die authentische Grenzanlage dient als zentraler Erinnerungsort an die deutsche Teilung. Hier wird den Opfern der Berliner Mauer gedacht.

Auf den Spuren der Teilung Berlins Markierung des Mauerverlaufs Fast überall in der Stadt ist die Mauer verschwunden. Ost und West sind mittlerweile zusammengewachsen. Im Stadtzentrum erinnert ein Kopfsteinpflasterstreifen an den Mauerverlauf.

Auf den Spuren der Teilung Berlins Checkpoint Charlie Der Grenzübergang zählt zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Hier durften nur Ausländer und Diplomaten passieren. Kurz nach dem Bau der Mauer standen sich hier im Oktober 1961 sowjetische und amerikanische Panzer mit scharfer Munition gegenüber. Fast wäre die Situation eskaliert.

Auf den Spuren der Teilung Berlins Tränenpalast Er gilt als Ort der schmerzlichen Abschiede. Hunderte Passanten überquerten täglich den Grenzübergang an der Friedrichstraße. Die ehemalige Ausreisehalle erinnert heute an die Trennung von Freunden und Familien. Besucher des Tränenpalastes können eine Original-Passkontrollkabine durchlaufen und den Ablauf der Grenzabfertigung nachvollziehen.

Auf den Spuren der Teilung Berlins Gedenkstätte Hohenschönhausen Seit 1994 ist das ehemalige Stasi-Gefängnis eine Gedenkstätte für die Opfer kommunistischer Gewaltherrschaft. Besucher werden hier über die Haftbedingungen und Verhörmethoden in der DDR aufgeklärt. Die Führungen machen ehemalige Häftlinge.

Auf den Spuren der Teilung Berlins Abhörstation Teufelsberg Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Areal als Schutt-Deponie genutzt. Die Trümmer des Krieges wurden zusammengetragen und formten den Teufelsberg, die höchste Erhebung West-Berlins. Zur Zeit des Kalten Krieges nutzten die Amerikaner den Berg als Abhörstation. Von hier aus wurden Funksignale des Ostblocks eingefangen, abgehört und gestört.

Auf den Spuren der Teilung Berlins Glienicker Brücke Agentenaustausch - man könnte meinen, so etwas gäbe es nur im Film. Jedoch war die Brücke zwischen Berlin und Potsdam gleich dreimal Schauplatz einer solchen Operation. Steven Spielberg nutzte den historischen Ort als Kulisse für seinen Kinofilm "Bridge of Spies".

Auf den Spuren der Teilung Berlins Deutsches Spionagemuseum Das interaktive Museum in unmittelbarer Nähe zum Potsdamer Platz führt die Besucher in die Welt der Spionage. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Zeit des Kalten Krieges. Zu den mehr als 300 Exponaten gehört auch ein "Trabi" mit Infrarot-Kamera.

Auf den Spuren der Teilung Berlins Mauerweg Auf 160 Kilometern führt er durch und um Berlin. Gespendet von Japanern aus Freude über Mauerfall und die Wiedervereinigung blühen jedes Frühjahr japanische Kirschbäume entlang eines Abschnittes unterhalb der Bösebrücke im Stadtteil Pankow, jener Brücke, die als erster Grenzübergang öffnete, in der Nacht als die Mauer fiel, am 9. November 1989. Autorin/Autor: Philipp Falkenstein



160 Kilometer barrierefrei

Nun hat der Berliner Senat beschlossen, den Mauerweg zukunftssicher zu machen und für mindestens 12,4 Millionen Euro zu sanieren.

Über die Hälfte des Wegs ist in einem guten Zustand. Akut erneuert werden müssen laut Senatsverwaltung mehrere Abschnitte, zusammengerechnet acht Kilometer Strecke. Mittel- bis langfristig sollen auch auf den restlichen Kilometern Mängel behoben werden. Außerdem soll der Weg für Rollstuhlfahrer, aber auch für Freizeitsportler komplett barrierefrei gestaltet werden.

Video ansehen 05:08 Jetzt live 05:08 Min. Teilen Unterwegs am Berliner Mauerweg Versenden Facebook google+ Tumblr VZ Mr. Wong Xing Newsvine Digg Permalink https://p.dw.com/p/2SLB7 Unterwegs am Berliner Mauerweg

Jubiläumsjahr 2019

Der Baubeginn ist für 2020 geplant - für das 30. Jubiläum des Mauerfalls am 9. November kommt das allerdings zu spät. Neben Ausstellungen, Konzerten und Theaterstücken an vielen Orten in der Stadt will man den Mauerweg trotzdem mit Veranstaltungen bespielen. Dazu gehört der Ultramarathon, bei dem am 17. und 18. August die Läufer fast den gesamten Mauerweg in einem Zeitlimit von 30 Stunden ablaufen.

Die Stadtvermarkter von VisitBerlin planen zudem, in ihre App "About Berlin" eine neue Tour zu integrieren, die Besucher an wichtige Stationen der Mauer und ihrer Geschichte führt.