Michael Smith ist Darts-Weltmeister

Die Darts-Elite verneigte sich geschlossen vor Michael Smith. Erstmals Weltmeister, erstmals Weltranglistenerster, erster und einziger Neun-Darter (die 501 Punkte in nur neun Würfen) bei dieser WM: Das alles hatte der "Bully Boy", wie Smith genannt wird, an einem denkwürdigen Abend in London vollbracht und sich damit im Geschichtsbuch der Trendsportart verewigt. Mit dem 7:4-Satzsieg über den als Favoriten gehandelten Niederländer Michael van Gerwen krönte sich Smith im Alexandra Palace.

"Was für ein Finale!"

"Ich möchte diesen Sport übernehmen, aber Michael ist immer noch hier", sagte Smith an die Adresse van Gerwens, der sich als äußerst fairer Verlierer präsentierte. "Heute geht es nicht um meine vergebenen Chancen, heute geht es darum, Michael Smith zu gratulieren. Großartig gemacht, genieße den Moment", sagte der Niederländer nach einem der besten WM-Endspiele der Geschichte.

Auch der als Nummer eins der Weltrangliste abgelöste Gerwyn Price aus Wales, der im Viertelfinale am Deutschen Gabriel Clemens gescheitert war, und der Weltmeister von 2022, Peter Wright aus Schottland, gratulierten umgehend. "Was für ein Finale!", schrieb Price auf Twitter. Smith (22) und van Gerwen (15) gelang insgesamt 37-mal die Maximalpunktzahl von 180 Punkten mit drei Würfen - Rekord in einem WM-Finale.

WM-Triumph im dritten Anlauf

Für Smith war es der heiß ersehnte erste Triumph in seinem dritten WM-Finale. Im vergangenen Jahr hatte er gegen Wright verloren, 2019 gegen van Gerwen. "Abgesehen von der Geburt meiner Kinder war das der größte Moment meines Lebens", sagte Smith, nachdem er unmittelbar nach dem Sieg seine Ehefrau und seine beiden Kinder umarmt hatte.

Mit zunehmendem Turnierverlauf wurde Michael Smith immer stärker

Auf seinem Weg zum Titel hatte Smith auch zwei deutsche Spieler aus dem Rennen geworfen. In der dritten Runde hatte er sich knapp mit 4:3 Sätzen gegen Martin Schindler durchgesetzt, im Halbfinale souverän mit 6:2 Sätzen gegen Gabriel Clemens. Noch niemals zuvor bei einer WM im legendären "Ally Pally" in London hatte es ein deutscher Dart-Spieler im Turnier so weit gebracht. Clemens steht nun als 19. erstmals unter den Top 20 der Weltrangliste.

