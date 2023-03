Mexiko/USA: Die 38 toten Migranten von Ciudad Juárez

Melissa Vertiz hat das Unglück irgendwie kommen sehen, denn es ist nicht das erste Mal, und es kam mit Ansage. Die Aktivistin arbeitet für das Netzwerk "Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria", ein Zusammenschluss von mexikanischen Organisationen, die sich für die Rechte von Geflüchteten stark machen.

Vor drei Jahren, sagt sie der DW, habe es eine ähnliche Situation im Flüchtlingsheim von Tenosique im südlichen Bundesstaat Tabasco gegeben: "2020 hat dort auch ein Asylbewerber Feuer gelegt, um auf die mangelhaften Informationen und die Bedingungen aufmerksam zu machen. Natürlich sind wir alle jetzt sehr bestürzt und wütend."

Empört sind sie vor allem darüber, dass das Wachpersonal der Flüchtlingsunterkunft von Ciudad Juárez dem Sterben von 38 Migranten aus Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela, Kolumbien und Ecuador tatenlos zusah. Auf dem 32-sekündigen Video einer Überwachungskamera ist festgehalten, wie Geflüchtete in einem abgeschlossenen Raum Matratzen in Brand stecken. Beamte, die das Geschehen beobachten, laufen in ein Nebenzimmer, statt die Tür angesichts des sich ausbreitenden Feuers aufzuschließen.

Ein Video zeigt, wie das Sicherheitspersonal die eingesperrten Migranten mit dem Feuer alleine lässt

Der mexikanische Innenminister Adán López hat die Authentizität des Videos bestätigt, die Generalstaatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen die Einwanderungsbehörde aufgenommen.

Welche Verantwortung trägt Präsident López Obrador?

Doch wie kann es sein, dass die Migrantinnen und Migranten ein Feuer legen und sich in eine derartige Gefahr begeben? Vertiz kennt viele der Menschen, die sich aus Venezuela, Mittelamerika oder Haiti auf den Weg Richtung USA machen und am Ende in solchen Unterkünften landen.

"Sie sind verzweifelt, weil sie keine Informationen bekommen, weil diese Haftanstalten Orte des Todes und der Folter sind. Die Regierung und die Einwanderungsbehörde bestrafen auf diese Weise Menschen, die keine Einwanderungsdokumente besitzen."

Venezolanische Migranten protestieren vor dem Gebäude der Einwanderungsbehörde in Ciudad Juárez

Hauptverantwortlicher für das Unglück ist für Vertiz die mexikanische Regierung von Präsident Andrés Manuel López Obrador. Dieser forderte in einer Pressekonferenz die lückenlose Aufklärung der Geschehnisse: "Die Staatsanwaltschaft wird ihre Nachforschungen fortsetzen, um die Verantwortlichen dieser schmerzhaften Tragödie zu finden und zu bestrafen. Es wird keine Straflosigkeit geben." Die Aktivistin kritisiert indes: "Der Präsident wiederholt mit seiner rigiden Migrationspolitik die Fehler der Vorgängerregierungen."

Tote und Verschwundene an der Grenze

Anruf bei Maureen Meyer. Sie arbeitet bei der kirchennahen Nichtregierungsorganisation "Washington Office on Latin America", kurz WOLA, und nimmt für den Think Tank Gewalt, Korruption und Menschenrechtsverletzungen in Mexiko unter die Lupe.

Ihr Urteil fällt ähnlich aus: "Die Flüchtlingsunterkünfte sind im Grunde genommen Gefängnisse, es gibt Vorhängeschlösser, und die Menschen können nicht raus." Meyer fordert, dass die Notfallpläne in diesen Unterkünften auf den neuesten Stand gebracht werden.

Dutzende Verletzte und Tote sind die Folge des verheerenden Brandes in einer Flüchtlingsunterkunft in Ciudad Juárez

Die Internationale Organisation für Migration, kurz IOM, hat seit 2014 insgesamt 7.661 Menschen registriert, die auf dem Weg in die Vereinigten Staaten entweder ums Leben gekommen oder verschwunden sind. 128.000 Migranten wurden allein im Januar von US-Behörden festgenommen, nachdem sie versucht hatten, illegal in die USA zu gelangen.

Viele von ihnen stranden dann in Ciudad Juárez, der Millionenstadt am Río Grande mit Blick auf die texanische Großstadt El Paso. Natürlich liege die Hauptverantwortung für die 38 Toten bei der mexikanischen Regierung, sagt Maureen Meyer, doch auch die USA könne man wegen ihrer Migrationspolitik nicht aus der Pflicht nehmen. Diese trage zu solchen Unglücken bei, weil sie es diesen Menschen fast unmöglich mache, in den USA Schutz zu suchen.

Migration in die USA: Notstand in der Grenzstadt El Paso Verzweiflung auf beiden Seiten Eine haitianische Familie geht am Grenzzaun von El Paso entlang, nachdem sie den Rio Grande, in Mexiko Rio Bravo genannt, überquert hat. Verzweiflung herrscht mittlerweile auch auf der US-amerikanischen Seite des Walls: Am Wochenende rief der Bürgermeister von El Paso angesichts der hohen Zahl an Migrantinnen und Migranten, die die Grenze überqueren, den Notstand aus.

Migration in die USA: Notstand in der Grenzstadt El Paso Festung USA Dystopischer Anblick in Eagle Pass, Texas: Ein massiver Stacheldraht-Zaun soll das Übertreten der Grenze verhindern. In den USA sollte die umstrittene Migrationsregelung Title 42, die Ex-Präsident Donald Trump eingeführt hatte, eigentlich auslaufen. Sie erlaubt es Behörden, Migranten unter Verweis auf die Corona-Pandemie zurückzuweisen und ihnen so die Möglichkeit zu nehmen, Asyl zu beantragen.

Migration in die USA: Notstand in der Grenzstadt El Paso "Richtiger Zeitpunkt für den Notstand" Doch der Oberste Gerichtshof stoppte das Vorhaben. Title 42 besteht vorerst weiter. "Da wir sehen, dass immer mehr Asylsuchende in unsere Gemeinde kommen, und die Temperaturen sinken, dachten wir, dass nun der richtige Zeitpunkt ist, den Notstand auszurufen", erklärte El Pasos Bürgermeister Oscar Leeser, dessen Stadt am Rio Grande liegt, dem Grenzfluss zwischen Mexiko und dem US-Staat Texas.

Migration in die USA: Notstand in der Grenzstadt El Paso Ein bisschen Hoffnung Trumps Vorgehen war scharf kritisiert worden, erst im November hatte ein Gericht die Regelung für unzulässig erklärt. Da waren bereits Hunderttausende auf ihrer Grundlage abgeschoben worden. Viele Geflüchtete leben seither in Zeltlagern entlang des Grenzzauns - so wie dieser venezolanische Migrant mit seiner kleinen Tochter. Er ist einer von Tausenden, die darauf warten, Asyl beantragen zu können.

Migration in die USA: Notstand in der Grenzstadt El Paso Huckepack in ein besseres Leben In den USA rechnet man damit, dass die Zahl der Asylsuchenden stark steigt, sobald Title 42 einmal nicht mehr in Kraft ist. Bürgermeister Leeser erklärte, er rechne mit bis zu 6000 Neuankömmlingen in El Paso pro Tag. In den letzten Tagen überquerten bereits ungewöhnlich viele Menschen die Grenze. Doch ob und wann die Regelung tatsächlich gekippt wird, ist derzeit völlig unklar.

Migration in die USA: Notstand in der Grenzstadt El Paso Die Richtung ist eindeutig, doch.. .. der Weg in die USA ist gefährlich: Flüchtende aus Südamerik, wie diese venezolanische Gruppe, durchqueren einen halben Kontinent zu Fuß. Auf ihrem Weg liegen Sümpfe, Regenwälder, Gebirge und Wüsten. Aber auch kriminelle Banden bedrohen die Menschen auf ihrer Flucht. In einer "Karawane" wie dieser erhoffen sie sich etwas mehr Schutz.

Migration in die USA: Notstand in der Grenzstadt El Paso Tödlicher Traum Kreuze am Grenzzaun bei Tijuana erinnern an die Menschen, die beim Fluchtversuch gestorben sind. Im Juni wurden 53 tote Migrantinnen und Migranten in einem LKW in Texas entdeckt, die an Hitzschlägen und Dehydrierung gestorben waren. Seit 2014 wurden in Lateinamerika und an der Südgrenze der USA rund 6500 Migrantinnen und Migranten als tot oder verschwunden gemeldet.

Migration in die USA: Notstand in der Grenzstadt El Paso Am Ziel Erschöpft und erleichtert: Diese Familie hat gerade den Rio Grande überquert und El Paso erreicht. Mit der Ausrufung des Notstands hat die Stadt nun die Möglichkeit, bestimmte Einrichtungen in Notunterkünfte umzuwandeln. Außerdem kann sie vom Bundesstaat Texas zusätzliches Personal für die Versorgung und Unterbringung der Menschen beantragen. Zunächst gilt der Notstand für sieben Tage. Autorin/Autor: Nele Jensch



Umstrittene App zur Beantragung von Asyl in den USA

Bestes Beispiel sei die Handy-App, die von der Biden-Regierung entwickelt wurde. Seit Januar können Migranten damit einen Termin in den grenznahen Einwanderungsbehörden beantragen. Theoretisch. Maureen Meyer hat nachgezählt: An der gesamten 3.145 Kilometer langen Grenze gibt es täglich lediglich 740 Termine.

Dies reiche bei weitem nicht aus, um die große Zahl von Antragstellern zu bewältigen. "Die Termine sind jeden Morgen innerhalb von zwei Minuten vergeben", so Meyer. Viele, vermutlich die meisten, gingen also leer aus. Hinzu komme: Jeder Termin gilt nur für eine Person, auch Familien brauchen für jedes Mitglied einen eigenen Termin.