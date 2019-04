Mercedes baut jetzt Autos in Russland

Die für mehr als 250 Millionen Euro gebaute Produktionsstätte liegt unweit von Moskau und bietet mehr als 1000 Arbeitsplätze. Am Mittwoch wurde das Werk feierlich eröffnet Daimler-Chef Dieter Zetsche sagte, das Werk sei eine gute Investition in die Zukunft. Er glaube an Russland.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sprach von einem "wichtigen Signal weit über das konkrete Werk" hinaus. Er hatte zuvor Gespräche mit Energieminister Alexander Nowak sowie Industrie- und Handelsminister Denis Manturow geführt. "Wir verschweigen unsere politischen Unterschiede nicht", sagte der Minister und verwies dabei unter anderem auf den Ukraine-Konflikt. "Trotzdem gibt es auf beiden Seiten den Wunsch und die Bereitschaft, die Zusammenarbeit zu verbessern."

Der Markt bleibt aber riskant

Die deutschen Marken genießen bei den Russen einen tadellosen Ruf. Wohl auch deshalb wagt sich Daimler nun daran, in der Geschichte von Mercedes-Benz in Russland - wie das Unternehmen mitteilt - ein neues Kapitel aufzuschlagen. Zwar lässt der Konzern schon Lastwagen und Vans in Russland produzieren, aber keine Pkw. Bislang musste jedes einzelne Auto importiert werden. Das soll sich nun ändern.

Russland ist für den schwäbischen Autobauer ein wichtiger Absatzmarkt. Mercedes gilt hier seit Jahren als stärkste "Premium"-Marke. 37.788 Fahrzeuge verkauften die Stuttgarter 2018, drei Prozent mehr als 2017. Auch für dieses Jahr erwarten die Schwaben ein leichtes Plus - für den gesamten Markt.

Der Autoexperte Jörg Schreiber von der Vereinigung Europäischer Unternehmen (AEB) in Moskau sah bei einem Ausblick im Januar noch ein mögliches Wachstum von 3,6 Prozent für dieses Jahr. Vor allem aber mögliche schärfere US-Sanktionen gehörten weiter zu den bedeutenden Risiken für den Markt, sagte er.

Teil eines globalen Netzwerkes

Das frühere Ziel, Russland zum größten Absatzmarkt in Europa zu machen, ist in weiter Ferne. Vor allem gibt es neben Erfolgsmeldungen auch immer wieder Negativschlagzeilen - von nicht ausgelasteten Produktionsanlagen etwa. Der US-Autobauer Ford teilte dieser Tage mit, sich vom russischen Mark zurückzuziehen, Werke zu schließen. Nach 17 Jahren in Russland sind den Amerikanern die Absatzzahlen zu gering.

Dagegen sieht Mercedes-Benz unter dem Dach einer eigens gegründeten Gesellschaft sein neues Werk als Teil des globalen Produktionsnetzwerks. So könnte der Daimler-Konzern zur Not Schwankungen bei der Nachfrage ausgleichen.

Bei Moskau laufen nun zunächst Fahrzeuge der E-Klasse vom Band. Später kommen mehrere SUV-Modelle hinzu. Allerdings bleibt die S-Klasse, das Top-Segment, auch in Russland tabu - sie bleibt "Made in Germany".

dk/hb (dpa)