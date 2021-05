Melanie Leupolz träumt vom Champions-League-Titel

Kurz vor dem bisher wichtigsten Spiel ihrer Karriere gibt sich Melanie Leupolz sehr entspannt. "Ich bin so eine Spielerin, ich mag den Druck. Und ich weiß um die Qualität in unserer Mannschaft", sagt die 27-Jährige vor ihrem ersten Champions-League-Finale. Mit dem FC Chelsea trifft Leupolz am Sonntag (Anstoß um 21 Uhr MESZ) in Göteborg auf den FC Barcelona. Die Allgäuerin, die im vergangenen Sommer nach sechs Jahren beim FC Bayern nach London gewechselt war, kann mit ihrem Klub Geschichte schreiben. Zum ersten Mal können sich die "Blues" Europas Fußball-Krone sichern. Schon der Einzug ins Finale war ein Novum.

Leupolz spielt im defensiven Mittelfeld. Sie hat sich einen Stammplatz in dem mit internationalen Stars wie Pernille Harder oder Sam Kerr gespickten Team von Trainerin Emma Hayes erkämpft. "Hier werden kaum Fouls gepfiffen, was meinem Spiel eigentlich zugute kommt", sagt die zweikampfstarke Spielerin. Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger, schon seit 2019 bei Chelsea und die Nummer eins der Blues, half Leupolz, sich auf der Insel einzugewöhnen.

Gute Perspektive in England

Der Erfolg spricht für sich. Den Supercup, den Ligapokal und die Meisterschaft hat Leupolz bereits in ihrer Premieren-Saison gewonnen. Die Krönung soll nun noch auf internationalem Parkett folgen. Auf dem Weg ins Endspiel gab es ein doppeltes Wiedersehen mit alten Bekannten aus der Frauen-Bundesliga. Im Viertelfinale besiegte Chelsea den deutschen Serienmeister VfL Wolfsburg (5:1 nach Hin- und Rückspiel), im Halbfinale Bundesliga-Spitzenreiter FC Bayern (5:3 nach Hin- und Rückspiel).

Aber nicht nur dieser jüngste sportliche Erfolg zeugt von der guten Perspektive der immer stärker expandierenden englischen Frauen-Liga. Die deutsche Nationalspielerin schwärmt zudem von den längerfristigen Rahmenbedingungen der Women's Super League als Profiliga mit strikter Lizenzierung. Der über 20 Millionen Euro schwere TV-Rekordvertrag für die kommenden drei Jahre unterstreiche, "was für eine Wertschätzung hierzulande herrscht", sagt Leupolz.

"Unser großer Erfolgsfaktor ist unsere Effizienz", sagt Leupolz über ihr Team. Gerne auch am Sonntag im Champions-League-Finale gegen den FC Barcelona.