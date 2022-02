Meinung: Wer braucht da Bundesliga-Playoffs?

Was für ein Wochenende in der Fußball-Bundesliga! Besonders das Spiel von Meister Bayern mit drei Gegentoren binnen sechs Minuten bei Aufsteiger Bochum werden nicht nur die Fans der beiden Teams so schnell nicht vergessen. Dieses Jahrhundertspiel des Aufsteigers aus dem Ruhrgebiet geht in die Geschichtsbücher der Bundesliga und ins kollektive Gedächtnis von "Fußball-Deutschland" ein. Die Bayern mal "irdisch" zu sehen, gedemütigt von einem Team, dessen Spieleretat in etwa ein Fünfzehntel von dem des Rekordmeisters beträgt: Das tat - ohne jede Häme für den Rekordmeister - einfach mal gut. Und das geht wahrscheinlich den meisten Fußballfans in Deutschland, außer denen des FC Bayern, so.

Der Grund dafür ist nicht zwingend Häme, es ist nicht die Hoffnung auf einen spannenden Meisterkampf in der Bundesliga, denn dieser ist aus meiner Sicht trotz Siegen der Verfolger aus Dortmund und Leverkusen völlig illusorisch. Es ist das Gefühl, dass dieses Spiel vermittelt. Das Gefühl, dass die Bayern nicht nur hier und da schlagbar sind, sondern dass sogar ein Aufsteiger wie Bochum dem Rekordmeister eine "Watschn" verpassen kann. Es ist das Gefühl, dass die Bundesliga wieder so werden könnte, wie sie einmal war. Auch wenn es lediglich ein Gefühl bleiben wird - machen wir uns nichts vor.

Es bleibt eine Momentaufnahme

Ich glaube aus unterschiedlichen Gründen nicht, dass dies nun der Auftakt für einen spannenden Meisterkampf war. Dafür sind die Bayern zu stark und zu professionell. Sie sind dem Rest der Liga fußballerisch einfach viel zu weit enteilt und werden die Niederlage ohne weiter Negativwirkung wegstecken, Tabellenschlusslicht Fürth wird das am nächsten Spieltag zu spüren bekommen. Und die Konkurrenz? Leverkusens aktuell starker Lauf begann einfach bei zu viel Rückstand, Borussia Dortmund hielt in dieser Saison zwar eine Weile Tuchfühlung mit den Bayern, präsentiert sich aber in den letzten Wochen wieder einmal viel zu wenig konstant. Liegt es an der Übermacht der Bayern oder an der Schwäche der Konkurrenz? Es ist seit Jahren die gleiche Frage, doch es ist leider eine Gretchenfrage, denn man muss kein Fußballexperte sein um zu wissen, dass beides und vieles mehr hier zusammenkommt.

Der Spieltag hatte für DW-Sportredakteur David Vorholt etwas von "früher"

Doch trotzdem fühlte sich dieser Bundesliga-Spieltag trotzdem ein wenig an wie "früher", als vor einer Bundesliga-Saison eine ganze Handvoll Teams für den Titel in Frage kam und der FC Bayern am Saisonende auch mal auf Platz 6 landete. In Bochum fühlten sich alle an das Jahr 1976 erinnert, als der VfL die großen Bayern sogar ohne Gegentreffer mit 4:0 in die Halbzeit-Pause schickte, nur um das Spiel am Ende noch mit 5:6 zu verlieren - Fußballgeschichte. Und so schwelgten in Bochum und überall anderswo im Land die Fußball-Nostalgiker in Erinnerungen an die "guten alten Zeiten".

Veränderung ja, Entkernung nein

Damit hier kein Missverständnis entsteht: Dies ist mitnichten ein Plädoyer gegen Veränderungen und Entwicklungen im Fußball, schon gar nicht wenn es um rassistisches und menschenverachtendes Verhalten in den Fankurven geht, so wie ich es selber in den 90er-Jahren regelmäßig in Bundesligastadien erlebt habe. Veränderungen tun dem Fußball oft gut, das Spiel entwickelt sich taktisch, athletisch und ästhetisch weiter. Schauen Sie sich mal das WM-Finale von 1974 in voller Länge und dann beispielsweise das von 2018 an.

Auch die Kommerzialisierung hat ihre Daseinsberechtigung, denn Wettbewerbsfähigkeit kann man nicht am Bratwurststand erwirtschaften. Doch wo Spieler neben dem Platz mehr als Werbe-, als als Identifikationsfigur wahrgenommen werden, die Liga ständig betont, "neue Märkte" erschließen zu müssen und dafür möglicherweise bereit wäre, Bundesliga-Spiele in Saudi-Arabien und sonstwo stattfinden zu lassen, da ist die Entkernung des Fußballs bereits Realität. Dass Fußballfans den Fußball der Seele beraubt sehen und sich immer weiter oder sogar vollständig von ihrem Sport entfernen, ist alles andere als überraschend.

Am Scheideweg?

Jüngst kam die Diskussion um die Einführung eines Playoff-Systems in der Bundesliga nach Vorbild des US-Sports auf. Und zunächst kam mir diese Idee interessant vor. Denn sie könnte das bringen, was sich so viele Fußballfans in Deutschland sehnlich wünschen: Einen anderen Meister als Bayern München, die über die Distanz von 34 Spieltagen seit bald zehn Jahren schlicht nicht zu schlagen sind. Doch die Idee führt am Kernproblem der Liga vorbei, denn der Wunsch vieler ist nicht die Veränderung des Spielmodus und damit eine möglicherweise einhergehende Neuordnung der Chancenverteilung. Der Wunsch ist eine ausgeglichene Liga nach bewährtem System, so wie sie es eben lange war mit Meistern wie Bremen, Dortmund, Stuttgart, dem HSV und natürlich auch dem FC Bayern - nur eben nicht immer.

"Ich bin dagegen", sagte Union Berlins Präsident Dirk Zingler angesprochen auf die Playoff-Diskussion am Rande des Spiels seiner "Eisernen" gegen Dortmund. Man müsse "nichts reparieren, was nicht kaputt ist" und er "verstehe die Diskussion gar nicht", sagte Zingler und verwies natürlich noch auf das Spiel, das aus Sicht vieler für einen Moment die "gute alte Bundesliga" zurückbrachte - wenn auch nur im Kopf: "Ich habe den gestrigen Spieltag gemocht, da hat man keine Dominanz von Bayern gesehen." Ich möchte ihm ausdrücklich beipflichten und vermute, dass ich damit nicht alleine bin.