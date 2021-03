Meinung: Jair Bolsonaro's Unberechenbarkeit wird noch gefährlicher

Jair Bolsonaro lebt vom Chaos. Er braucht die Konfrontation, die Provokation und den Widerspruch. Der ständige Konflikt ist sein Antrieb. Das war schon während seiner Zeit als Offizier so, als er plante eine Bombe im Waschraum einer Kaserne zu zünden, um einen höheren Sold durchzusetzen. Es setzte sich fort, als er Anfang der 1990er Parlamentarier wurde, dessen Markenzeichen es war, die Militärdiktatur zu verherrlichen und anderen Menschen, insbesondere Linken und Minderheiten, Tod, Gewalt und Folter zu wünschen.

Als Präsident hat Bolsonaro die Methode des Tabubruchs perfektioniert. Er und seine Söhne, sowie einige Abgeordnete, Berater und Propagandisten, bombardieren Brasilien mit wöchentlich neuen Lügen und Provokationen.

Die Methode dient der Schaffung eines ständigen Gefühls des Ausnahmezustands. "Chaos ist eine Leiter", sagt Petyr Baelish, der finstere Berater der Mächtigen in der Serie "Game of Thrones." Es ist das Prinzip des Bolsonarismus. Auf der Leiter des von ihm angestifteten Chaos versucht er, immer höher zu steigen und seine Macht auszubauen.

Die Logik des Bolsonarismus

In diesem Sinne ist der erzwungene Rücktritt der drei Chefs der brasilianischen Streitkräfte in dieser Woche zu sehen. Viele Beobachter sprechen jetzt von "Chaos in Brasilien" und rufen schon das baldige Ende der Präsidentschaft Bolsonaros aus.

Die derzeit häufigste Lesart lautet: Mutige Generäle haben sich Bolsonaros Versuch entgegengestellt, die Streitkräfte für seine Zwecke zu instrumentalisieren. Er habe die Armee gegen die Corona-Lockdowns der Landesgouverneure einsetzen wollen, aber durch ihre Rücktritte hätten die Chefs von Armee, Marine und Luftwaffe demonstriert, dass das Militär kein Instrument Bolsonaros sei. Sogar Brasiliens Linke jubelte angesichts der vermeintlichen Vernunft der Generäle.

Tatsächlich steckt hinter dem Vorgang die innere Logik des Bolsonarismus. Es geht um die ständige Verschärfung der Krise. Inmitten der schlimmsten Phase der Corona-Pandemie – rund 3000 Brasilianer sterben im Durchschnitt jeden Tag an COVID-19 – schwört Bolsonaro einen Konflikt mit den oberen Rängen des Militärs herauf. Es ist kein Bruch mit dem Militär an sich, sondern mit den alten Herren des Obersten Kommandos. Es ist zugleich ein Signal an die niederen und politisch radikaleren Ränge. Dies ist eure Chance, so die Botschaft an die jungen Offiziere, deren Begeisterung für Bolsonaro von Anfang an größer war als die der Generäle, die ihn als Außenseiter betrachteten.

Die Abkanzelung der drei Streitkräftechefs deutet somit auf eine weitere Radikalisierung des Bolsonarismus' hin. Es genügt ihm nicht mehr, seine Feinde außerhalb zu suchen. Es wird nun ausgesondert, wer nicht mehr ausreichend Bolsonarista ist. Das war bei verschiedenen Ex-Ministern so und setzt sich nun mit altgedienten Militärs fort. Wer Kritik äußert oder zögert, gilt als "Verräter."

Darüber verengt sich der Bolsonarismus zwangsläufig immer mehr, und die Bewegung dürfte noch paranoider, unberechenbarer und gefährlicher werden.

Dramatische Corona-Lage in Brasilien Mehr als 1500 Corona-Tote pro Tag In der vergangenen Woche sind in Brasilien im Durchschnitt mehr als 1500 Menschen pro Tag an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Die Sterberate ist in einigen Städten so hoch, dass die Behörden die Friedhofsflächen ausdehnen mussten. Vor allem Tote aus ärmeren Familien sind teilweise zu mehreren in einem Grab beigesetzt worden. Viele Grabsteine oder Kreuze tragen keinen Namen.

Dramatische Corona-Lage in Brasilien Intensivstationen zu 80 Prozent ausgelastet Derzeit sind auf Brasiliens Intensivstationen vier von fünf Betten belegt. Besonders kritisch ist die Situation in großen Städten: In 16 Bundesstaatshauptstädten liegt die Belegung bei über 90, in zweien sogar über 100 Prozent. Mit insgesamt mehr als 268.300 Todesfällen seit Beginn der Pandemie liegt Brasilien weltweit an zweiter Stelle hinter den USA.

Dramatische Corona-Lage in Brasilien Provisorische Kliniken reichen nicht aus Die Pandemie breitet sich jetzt besonders wieder in Metropolen wie São Paulo und Rio de Janeiro sowie im Süden des Landes aus. Als Grund wird die Mutation des Virus genannt. Teilweise werden Intensivpatienten auch in provisorische Krankenhausbetten wie in dieser Sporthalle in São Paulo betreut. Doch auch diese sind nicht ausreichend.

Dramatische Corona-Lage in Brasilien Schlechte Sauerstoffversorgung erschwert Behandlung Insbesondere in den provisorischen Krankenhäusern konnten manche Patienten mit schwerem COVID-19-Verlauf nicht mit zusätzlichem Sauerstoff versorgt werden. Teilweise lag dies an fehlenden Gerätschaften. Mitte Januar mangelte es aber auch am Sauerstoff: In der Amazonas-Metropole Manaus war tagelang kein Sauerstoff verfügbar.

Dramatische Corona-Lage in Brasilien Impfungen: "Chaos" Mitte Januar haben die brasilianischen Behörden die Corona-Impfstoffe von AstraZeneca und Sinovac zugelassen. Seither haben 8,6 Millionen Menschen in Brasilien die erste Spritze erhalten, drei Millionen, etwa 1,4 Prozent der Bevölkerung, auch die zweite. An manchen Impfzentren, wie hier in Duque de Caxias nahe Rio, warteten Hunderte Menschen in einer Schlange. Kritiker sprechen von "Chaos".

Dramatische Corona-Lage in Brasilien Impfstoff Made in Brazil? Um die Verfügbarkeit von Impfstoff zu erhöhen, haben sich die Gouverneure mehrerer Bundesstaaten und der Gesundheitsminister nun dafür ausgesprochen, Produktionskapazitäten für die Herstellung von Impfstoff in Brasilien aufzubauen. Das brasilianische Forschungsinstituts für öffentliche Gesundheit "Fiocruz" soll demnach bis Juli 100 Millionen Dosen des AstraZeneca-Impfstoff produzieren.

Dramatische Corona-Lage in Brasilien Proteste gegen Corona-Politik der Regierung Während das 210-Millionen-Einwohner-Land gegen die Ausbreitung der Corona-Pandemie kämpft und teilweise gegen die Untätigkeit der Regierung von Präsident Jair Bolsonaro protestiert - so wie hier in São Paulo - ruft dieser dazu auf, keine Masken zu tragen. Erst kürzlich sagte er der Bevölkerung, sie solle endlich das "Jammern" über die Krankheit aufhören. Autorin/Autor: Jan D. Walter (Text), Goran Cutanoski (Bild)



Taktische Erwägungen

Auf der anderen Seite der Ereignisse von dieser Woche stehen die Militärs, denen nun staatspolitische Verantwortung attestiert wird. Die Wahrheit ist, dass das Militär den bolsonaristischen Zirkus bis heute ermöglicht. Mehr als 6000 von ihnen sitzen in der Regierung, rund 340 auf bestbezahlten Posten. Außerdem leiten sie fast ein Drittel von Brasiliens bundesstaatlichen Unternehmen.

Von einem Riss zwischen den Streitkräften und Bolsonaro kann also keine Rede sein. In den entscheidenden Punkten stimmt man überein: Die Interpretation der Militärdiktatur als notwendige Revolution zur Verhinderung des Kommunismus. Die Ablehnung einer juristischen Aufarbeitung der Diktatur. Die weitere Besetzung und Ausbeutung der Amazonas-Region.

Die Rücktritte der Militärchefs sind daher weniger mit grundlegenden Meinungsverschiedenheiten als vielmehr mit taktischen Erwägungen zu erklären. Das Militär versucht sich von Bolsonaros katastrophaler Corona-Politik zu distanzieren. Die Generäle haben gemerkt, dass die täglich steigenden Todes-Zahlen auch ihnen angerechnet werden können. Bisher wollten viele Beobachter die Militärs gerne als pragmatische und ausgleichende Kraft in der Bolsonaro-Regierung sehen.

Diese Legende ist nicht mehr haltbar. Brasilien steht vor einer selbstverschuldeten Katastrophe im Gesundheitswesen. Das Militär will offenbar so tun, als ob es dafür keine Verantwortung trüge. Für Bolsonaro ist die daraus resultierende Verwirrung die Chance, wichtige Posten im Militärapparat mit Gefolgsleuten zu besetzen.