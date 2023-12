Mein Europa: Roma brauchen echte Bildungschancen

Der europäische Bezugspunkt für die Situation der Roma-Gemeinschaften in Rumänien war die erste öffentliche Maßnahme zu ihren Gunsten: die Befreiung von der Sklaverei. Dies geschah nach 500 Jahren einer öffentlichen Politik der Unterdrückung und Entmenschlichung, die auch durch den Import der zentralen Werte der Aufklärung aus Westeuropa beeinflusst wurde. Später, ebenfalls unter dem Einfluss des Westens, führte die Eugenik zu einer anderen öffentlichen Politik, nämlich der Ausrottung der Roma. Der Kommunismus, der sich die Kategorisierungen der früheren pro-nazistischen Regierung zu eigen machte und nun die sowjetischen Ziele verfolgte, betrieb eine Politik der Assimilierung der Roma.

Erst der Fall des rumänischen Kommunismus ebnete den Weg für die Integration der Roma, zumindest theoretisch. Nach dem Beitritt Rumäniens zur EU im Jahr 2007 wurde die öffentliche Politik für die Roma in Richtung Inklusion umgestaltet. Alle, wirklich alle öffentlichen Maßnahmen, einschließlich der "Rechtfertigungen" für die Minderwertigkeit der Roma während des Zweiten Weltkriegs, hatten im Kern das Problem der schlechten formalen Bildung der Roma zum Gegenstand.

Heute, nach mehr als drei Jahrzehnten halbherziger Versuche, ist die öffentliche Inklusions-Politik in vielen europäischen Ländern, nicht nur in Rumänien, größtenteils gescheitert, obwohl die einfachste Lösung für die "Eingliederung" der Roma die Bildung ist. Gute Schulleistungen, der Verbleib in der Schule und die Vorbereitung der Roma-Kinder auf die Zukunft scheinen wie zufällige und längst aufgegebene Absichten zu sein - und keineswegs Ziele der öffentlichen Politik.

Sind die Roma "unintegrierbar"?

Wenn ich nur auf die Regierungen schauen würde, wäre dieses anhaltende Drama sicherlich entmutigend. Wenn ich das Problem nicht im Detail kennen würde, könnte ich mich, wie viele europäische Bürger, fragen, ob das ganze Drumherum zur Inklusion der Roma die Mühe wert ist? Dies vor dem Hintergrund einer Fülle von angepriesenen Maßnahmen und hochgelobten öffentlichen Politiken sowie der EU-finanzierten Budgets, die eine Veränderung hätten bewirken sollen. Sind die Roma "unintegrierbar", wollen sie kein höheres Bildungsniveau, keine respektierte und entsprechend entlohnte Arbeit? Oder liegt das Problem woanders, und zwar im System?

Offensichtlich ist die Frage rhetorisch, denn das Problem der schlechten Schulleistungen und der hohen Schulabbrecherquoten unter der Roma-Bevölkerung ist ein systemisches Problem. Die Behörden sind nicht in der Lage, Lösungen für die Roma-Gemeinschaften anzubieten, sondern begnügen sich mit den individuellen Erfolgen einiger weniger Roma, die sie als Beispiele dafür anführen, "dass man es schaffen kann".

Systemischer Rassismus

Ich habe diesen Text mit einer kurzen Beschreibung der Art der öffentlichen Politik für Roma begonnen. Damit möchte ich verhindern, dass die Geschichte der Unterdrückung, der die Roma in ganz Europa ausgesetzt waren, das Verständnis der aktuellen Situation der Roma beeinträchtigt. Eine Bevölkerung, die in Europa zwischen Sklaverei, Abschottung, Ausgrenzung, Kriminalisierung, Rassismus, Toleranz, Exotismus und Marginalisierung um ihr Überleben kämpfte, sollte, so die romantische Erwartung einiger, ohne angemessene öffentliche Maßnahmen einen historischen Sprung machen. Natürlich ist dies nicht möglich.

Die Roma-Gemeinschaften verfügen nicht über die Mittel, diesen Sprung aus eigener Kraft zu schaffen, da sie in einem historischen Vakuum gefangen sind, einem Teufelskreis, der diesen Zustand der sozialen Verwundbarkeit aufrechterhält. Neben den sozialen und wirtschaftlichen Zwängen gibt es noch ein weiteres äußerst wichtiges Hindernis im formalen Bildungssystem: den systemischen Rassismus.

Inklusion ohne Assimilation

Die Lehrer, die in den Schulen in Roma-Gemeinschaften unterrichten, sind fast ausnahmslos entweder sehr schlecht ausgebildet, Ersatzlehrer, Aushilfen, strafversetzte oder ideologisch abenteuerlich eingestellte Lehrkräfte. Die Investitionen in diesen Schulen sind vergleichsweise geringer als in anderen ähnlichen Einrichtungen. In den meisten Schulen in Europa lernen die Roma-Kinder nichts über die Roma, keine Geschichte, keine Literatur, keine Roma-Sprache und auch sonst nichts, was mit ihnen zu tun hat. Im Grunde lernen sie, ähnlich wie der brasilianische Philosoph Paulo Freire in seiner "Pädagogik der Unterdrückten" feststellte, nur die Geschichte und Kultur des Unterdrückers.

Über sich selbst, das eigene Volk, die Interaktion der Vorfahren mit anderen Völkern, über die Literatur und die eigene Sprache zu lernen, bedeutet letztendlich, Akzeptanz zu erfahren in einem Staat, in dem man lebt und in dem man Steuern zahlt. Schule würde gerechter werden, da sie nicht mehr nur eine feindselige Umgebung mit schlecht ausgebildeten und frustrierten Lehrern wäre, sondern ein Ort, der auch den Roma-Kindern relevante Informationen vermittelt, um ihre individuelle Würde zu stärken. Schule würde zu einem Ort der Integration und nicht der Assimilation werden, wie es heute leider oft der Fall ist. Denn Inklusion in der Bildung darf auch nicht im Ansatz in einen Prozess der kulturellen Assimilation münden.

Neue Strategie

Der Roma Education Fund hat mit seiner neuen Strategie einen Prozess eingeleitet, um den Gefahren und Zufällen in den unterschiedlichen Bildungssystemen entgegenzuwirken. Das ist sicherlich ein ehrgeiziges Ziel für eine Nichtregierungsorganisation. Aber wir wollen zeigen, dass Roma weder unfähig noch desinteressiert sind an formaler Bildung, wie man nach dem Scheitern der Regierungspolitik meinen könnte - einer Politik, die nach meiner Einschätzung lediglich darauf abzielt, das Thema der Einschulung der Roma abzuhaken.

Im Gegenteil, Roma-Gemeinschaften verfügen über außerordentliche Widerstands-, Leistungs- und Anpassungsfähigkeiten. Es ist nicht nur der individuelle Erfolg, der uns interessiert, sondern die schrittweise Steigerung der schulischen Leistung auf Gemeinschaftsebene. Nicht nur die historische Vergangenheit, sondern die technologische Zukunft. Nicht nur die Roma selbst, sondern die Roma als Bestandteil der europäischen Gesellschaften.

