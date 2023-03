Antiziganismus ist eine spezifische Form des Rassismus, die sich gegen Sinti und Roma richtet oder gegen Menschen, die als Sinti oder Roma wahrgenommen werden.

Sinti und Roma sind die größte europäische Minderheit. Sie kämpfen in Deutschland und vielen europäischen Ländern gegen jahrhundertealte, tiefsitzende Vorurteile in weiten Teilen der Mehrheitsgesellschaft, gegen anhaltende Anfeindung und Radikalisierung in der rechtsextremen Szene. Im Nationalsozialismus wurden die Angehörigen der Minderheit unter der rassistischen Fremdbezeichnung "Zigeuner" verfolgt und ermordet. Man geht davon, dass bis zu 500.000 Menschen durch die Verfolgung starben. Deutschland erkannte den Völkermord erst 1982 an.